Эксперты: если трудовые доходы отличаются в 3-4 раза, экономическая миграция не прекратится

Самое главное для снижения масштабов эмиграции и улучшения демографического положения Литвы – обратить внимание на экономическую сторону эмиграции и устранить недостатки, пишет lrt.lt.

Об этом сказала глава Центра демографических исследований университета им. Витаутаса Великого Владислава Станкунене. "Если трудовые доходы в нашей стране и в тех, куда уезжают, отличаются в 3-4 раза, экономическая эмиграция была и будет", – сказала специалист.

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис сказал, что эмиграцию остановят не слова, а действия.

4 апреля в парламенте обсуждали вопрос остановки миграции и улучшения демографического положения. Премьер-министр заметил, что в первую очередь этому будет способствовать рост инвестиций в регионах и реформа системы образования.

"Профтехучилища и коллегии благодаря изменению системы будут лучше ощущать потребности рынка труда и смогут совершенствовать программы. Благодаря исследованию данных о человеческих ресурсах, правительство будет целенаправленно предлагать вернуться эмигрантам тех специальностей, которых не хватает в Литве.

Но ясно, что только создания рабочих мест недостаточно, поэтому у нас есть планы, связанные с удерживанием в регионах молодых семей. К примеру, помощь на покупку первого жилья в регионе. Более эффективное и качественное обучение в профтехучилищах, доступность жилья, хорошо оплачиваемая работа – вот основа, в которой нуждаются молодые семьи", – сказал Сквернялис.

Станкунене сказала, что самое главное – управлять потоком экономических мигрантов. Пока зарплаты в странах, куда они уезжают, в несколько раз выше, чем в Литве, по словам демографа, надеяться на то, что люди останутся в Литве - сложно.

"Мы, демографы, следящие за демографическими процессами, очень надеемся, что на этот раз все не закончится разговорами, что начнут работать и принимать решение не на уровне псевдоидей. Мы с опозданием реагируем на демографические проблемы, слишком долго мы ограничивались фрагментарными программами.

Все демографические процессы связаны, но на первом месте - эмиграция, надо искать причину. Правило, а не исключение – если трудовые доходы отличаются в 3-4 в нашей стране и там, куда уезжают, экономическая миграция была и будет. Если остается высокий показатель неравенства, также была и будет эмиграция. Важно найти решения, чтобы остановить масштаб экономической эмиграции (...)", – сказала Станкунене.

По словам эксперта, если экономические условия в Литве не изменятся, то на возвращение эмигрантов не стоит рассчитывать. По данным Центра демографических исследований, почти 80% реэмигрантов снова уезжают из Литвы, поскольку не находят здесь подходящего экономического окружения.