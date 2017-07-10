Эксперты: эмиграции могли способствовать неравенство уровня жизни и рост цен

"Тенденция неприятная, ведь экономика, если смотреть формально, оживает: если экономика обуславливает миграцию, то с ее оживлением должны замедлиться потоки эмиграции. С другой стороны, мы видим в Литве очень явное неравенство, и это оживление в определенном смысле определено экономическими показателями Вильнюса, Каунаса и других крупных городов", - сказал BNS доцент Университета менеджмента и экономики ISM Винцентас Воболявичюс.

По данным Департамента статистики Литвы, в первом полугодии 2017 года эмигрировало на 10 тыс. жителей больше, чем за тот же период прошлого года.

Директор Института международных отношений и политических наук Вильнюсского университета Рамунас Вильпишаускас обратил внимание на то, что объективных причин для таких изменений не было: ситуация в сфере безопасности не ухудшилась, экономика также росла.

"Единственной экономической причиной был рост цен, поэтому у некоторых людей снижалась покупательная способность. Это отражается и в социологических опросах: опрос "Евробарометра" осени прошлого года показал, что литовцы среди всех стран ЕС выделяются тем, что у них наибольшее беспокойство вызывают растущие цены. Среди экономических причин эта могла быть основной", - сказал он.

По словам старшего аналитика банка DNB bankas Индре Гените-Пикчене, эмиграцию в этом году мог усилить и процесс выхода Великобритании из ЕС.

"Есть мнение, что если эмигрируют сейчас, то можно будет там (в Соединенном Королевстве – BNS ) остаться, а позднее эмигрировать будет сложнее. Эта неопределенность может показаться последним шансом для того, чтобы выехать в Соединенное Королевство. Второе - это литовский менталитет, недовольство имеющейся ситуацией, вера в то, что в других местах лучше. Но я считаю, что в долгосрочной перспективе это принесет пользу, поскольку повидав мир, люди начинают иначе смотреть на родину, и немалая часть возвращается или думает вернуться в будущем", - рассуждала экономист.

Как сообщает Департамент статистики, в январе - июне этого года отъезд из Литвы декларировал 31 731 человек. В прошлом году за такой же период официально эмигрировали 21 248 человек.

По предварительным данным, в этом году больше всего жителей Литвы уехали в Соединенное Королевство, они составили почти половину – 45,8% всех эмигрантов. В Норвегию уехали 12% , в Германию – 8,5%, в Ирландию – 7,1% жителей, эмигрировавших из Литвы.