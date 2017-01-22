Эксперт: Северные страны разделяют беспокойство стран Балтии

Ситуация в сфере безопасности, с которой столкнулась Литва, равно как и милитаризация Калининградской области касаются и стран Северной Европы, утверждала в интервью DELFI директор по делам Северной Европы в Атлантическом совете Анна Висландер.

По словам бывшего заместителя главы шведского внешнеполитического института, а ныне эксперта Атлантического совета в Северной Европе внимательно следят за действиями и высказываниями избранного в США президента Дональда Трампа и размышляют, как себя вести в будущем.

«Сейчас мы следим за избранным президентом Трампом и думаем, как будем ориентироваться в будущем. Это для нас очень большой вопрос, как его высказывания в ходе предвыборной кампании о НАТО, о расходах на оборону будут работать», - констатировала она взгляд из Швеции.

На прошлой неделе А.Висландер принимала участие в традиционной «Снежной встрече» экспертов в Тракай. В интервью DELFI она рассказала какие общие вопросы повестки дня есть у стран Балтийского региона, нужен ли диалог с Россией, а также подчеркнула, что только сама Россия может изменить свое поведение.

- Все ли страны Балтийского региона, по вашему мнению, одинаково представляют себе вызовы в смысле безопасности?

- Я думаю, что у нас более или менее схожее восприятие вопросов безопасности, я имею в виду то, каковы намерения России и вызовы с юга — терроризм, миграция. Так что вызовы на данный момент определены. Но мы имеем несколько разное географическое расположение, историю и т.д., что сотрудничество для каждой из стран происходит по-разному. Швеция и Финляндия, например, не входят в НАТО, это тоже придает региону отличие и определяет рамки (для сотрудничества — DELFI).

- Достаточно ли развито сотрудничество между странами Балтии и Скандинавией в плане безопасности?

- Я думаю, что конечно же есть необходимость в большем сотрудничестве по этим вопросам, мы можем сделать гораздо больше. Продолжаются дискуссии о том, как мы представляем свое соседство. Конечно, цель — сохранять мир и хорошие отношения, но мы также очевидно нуждаемся в стабильных оборонительных силах, стабильных возможностях в сфере безопасности в этом регионе. И Швеция работает над этим. Это важный аспект, по которому мы можем работать вместе.

- Ответ на агрессивную повестку дня России. Такая дискуссия была намечена в ходе "Снежной встречи". Как по вашему мнению, повестка России выглядит в отношении Северной Европы?

- Не секрет, что мы были свидетелями нарушения границ территории, военной активности, опасного поведения при полетах без транспондеров, крупных учений со сценарием использования ядерного оружия, все это, без сомнения, тревожные знаки. Продолжающаяся информационная операция со стороны России, в том числе в странах Балтии и регионе в целом, кибератаки. Все это делает ситуацию, с которой мы сталкиваемся в этом регионе, напряженной.

Anna Wieslander © DELFI / Kiril Čachovskij

- Запад ввел и продлевает санкции в отношении России, однако она продолжает себя вести по-прежнему. Какие инструменты вы видите для того, чтобы оказать влияние на действия России?

- Главная ответственность за любое поведение России лежит на ней самой. Это ее дело - изменить свое поведение, а не ответственность кого-то другого.

- Но есть же возможности для воздействия...

- Конечно. Я думаю, что если мы, например, говорим о диалоге, это хорошо. Но ты должен это делать с позиции силы, чтобы работать с Россией . У тебя должны быть хорошие оборонительные способности, собственные возможности. Так установлено, что есть политика сдерживания. И Россия может видеть, что имеет дело с сильной и согласованной группой стран, которая хочет двигаться вперед в сторону диалога и сотрудничества в сферах, где мы можем сотрудничать. Но для диалога с позиции силы нам необходимо строить свои вооруженные силы. У НАТО как у организации это есть, и сейчас в странах Балтии появится бригада сил НАТО, что хорошо. И это хорошая позиция для диалога. У нас всегда может быть обмен мнениями, если это в интересах России. Но они не всегда заинтересованы в диалоге с одной отдельной страной.

- НАТО и ЕС разделяют общие стратегические интересы и возникающие в связи с этим вызовы. В Европе чаще можно услышать голоса в пользу диалога с Россией, в то время как со стороны США иногда слышны более резкие высказывания. Какие возможности для диалога с Россией вы видите?

- Диалог с Россией ведется, есть Совет Россия-НАТО. Это хорошая платформа. Сейчас Швеция и Финляндия приглашены присоединиться к таким дискуссиям. В качестве партнеров НАТО мы ведем диалог с Россией, поскольку многие темы нас затрагивают, например, поведение в связи с военной активностью в странах Балтии, правила полетов, каналы общения, прозрачность учений.

- Разделяют ли в руководстве Северных стран беспокойство стран Балтии в отношении России?

- Я думаю, что они его понимают. Происходит анализ ситуации в регионе Балтийского моря. Происходит различного рода обмен (информацией — DELFI). Ситуация в Литве, Калининградской области тоже нас касается, и, конечно, Швеция должна сделать свою домашнюю работу в данной ситуации. Мы также уверены, что наша собственная оборона может начинаться с помощи другим. Защищать себя означает и защиту стран Балтии. И об этом мы тоже много думаем.