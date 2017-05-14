Эксперт: мы не хотим знать об экспуатируемых ни за рубежом, ни в Литве

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ru.DELFI.lt
воскресенье, 14 мая 2017 г. 17:50
Эмигрирующие из Литвы люди часто попадают в современное рабство, когда их заставляют совершать преступления, сексуально эксплуатируют, ввергают в долги, либо заставляют работать.
© Vida Press

К сожалению, Литва не хочет видеть таких соотечественников и с большим желанием ведет речь об успешных эмигрантах, которые составляют лишь малую часть покинувших страну.

Ученый из Литовского центра социальных исследований Каролис Жибас предупреждает, что масштабы современного рабства могут быть очень велики: людей, которых увозят в рабство, специалисты распознают в Вильнюсском аэропорту.

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Глава неправительственной организации Diversity Development Group К.Жибас также обращает внимание на то, что в Литве в последние годы эксплуатируют украинцев.

"Чаще всего мы говорим о гражданах Литвы, которых эксплуатируют за рубежом. Но давайте попытаемся поговорить об эксплуатируемыхх в Литве иностранцах и вы увидите, что официально до сегодняшнего дня нет ни одного случая, когда в нашей стране иностранец был бы признан жертвой торговли людьми.

Karolis Žibas
Karolis Žibas
© DELFI / Šarūnas Mažeika

Посмотрите в фейсбук - работают сайты трудоустройство украинцев, украинские рабочие в вашем бизнесе. Сейчас в Литве украинцы испытывают на себе то, что литовцы 15-20 лет назад в Великобритании и, к сожалению, еще и сейчас испытывают. Только мы об этом не знаем, или не хотим знать. Работают схемы по трудоустройству, когда украинцев трудоустраивают через Польшу, им не платят зарплат, плохие условия труда и т.д.

Говорят, что обманутых сотни, они, приехав заработать денег, идут питаться в столовую Caritas. Если это не будет контролироваться, то может вырасти в очень брутальные формы эксплуатации. Это на грани формы абсолютного рабства. Если это происходит год, два, три, что в этих местах образуется? Гетто мигрантов. И все это не по их желанию работать или учиться, а из-за эксплуатации", - говорил он в интервью DELFI.

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