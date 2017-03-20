Эксперт: Литва все еще являемся информационной колонией восточного пространства

Пятрас Гражулис с Кястутисом Пукасом и пятью единомышленниками из "Порядка и справедливости", Литовского союза крестьян и зеленых и Избирательной акции поляков Литвы-Союза христианских семей и Литовской партии социал-демократов решили, что СМИ недостаточно контролируют, поэтому зарегистрировали поправки к закону об информировании общества, которые позволят назначать СМИ денежные штрафы, пишет LRT.lt.

О контроле задумались и три представителя ЛСКЗ, несмотря на то, что позже выяснилось, что они зарегистрировали поправки, подготовленные социал-демократом. Они хотели обязать СМИ давать 50% позитивной информации.

Вместо того, чтобы принимать в парламенте и правительстве решения, которые имели бы положительное воздействие на Литву, депутаты пытались ввести цензуру.

Совсем как в советское время, когда все знали, что СССР - это колосс на глиняных ногах, но СМИ заставляли повторять, что нигде больше так хорошо не живется, как в СССР.

А между тем некоторые литовские телеканалы становятся рупором российской продукции и так подкупают телезрителей, но в этой сфере политики ничего не предпринимают.

Комиссия радио и телевидения выясняла, какую часть эфира с 6 по 12 марта в эфире занимала продукция из Литвы и других стран ЕС, а какую - российская.

По предварительным данным, больше всего российской продукции было на канале Lietuvos rytas – 38%, других стран – 9%, оставшиеся 53% - передачи из Литвы и ЕС.

На BTV, принадлежащем группе LNK – больше трети (35,5%) российские фильмы, фильмы других стран – 38,8%, литовская и европейская продукция – 25,7%.

По данным Комиссии, 6 марта телевидение Lietuvos rytаs едва не половину (49%) эфира заполнило российскими передачами и фильмами других стран – 5%, остальная часть (46%) - литовская и европейская продукция.

В тот же день канал BTV показал 44% российской продукции, 34% продукции других стран и 22% - литовской и европейской продукции.

По предварительным данным TNS KANTAR 6 марта по каналу Lietuvos rytаs российскую продукцию смотрели больше 243 000 жителей Литвы, по BTV – 445 000, по TV6 – 192 100.

Политолог Нериюс Малюкявичюс сказал, что раньше надеялся, что молодое поколение выучит европейские языки и интерес к российской пропаганде спадет, но наблюдаются обратные процессы.

"В информационном плане мы все еще являемся своеобразной информационной колонией, принадлежащей восточному пространству. Этот феномен колонии и выражается в количестве российской продукции, эта продукция собирает немалую аудиторию", – сказал Малюкявичюс.

Депутат Лауринас Кащюнас сказал, что такой наплыв российской продукции, пронизанный ностальгией по СССР в Литве отражает опасную тенденцию.

По словам депутата, Кремль считает телевидение своим инструментом мягкой силы, который очень важен в контексте информационной войны.

"Исследуя социологическую картину нашего общества, замечаем, что постсоветская ностальгия в определенной части общества, усиливается с помощью такой продукции, различных фильмов и сериалов, и сочетается с разочарованием в нашей политической системе. Через эту мягкую атаку приходит и геополитическая атака", – сказал Кащюнас.

Между тем главы телеканалов немногословны.

"Мне знаете, неинтересна эта тема. Все", – сказал по телефону глава Lietuvos rytаs Линас Ришкус.

Представитель группы Laisvas nepriklausomas kanalas Виталия Кибилде письменно ответила, что "масштабы приобретения российской продукции обусловлены с годами сформировавшимися привычками лояльных телезрителей BTV".

Малюкявичюс сказал, что Кремль финансирует крупнейшие телеканалы, они производят и дешево экспортируют развлекательные передачи, фильмы, сериалы. Эту продукцию с удовольствием покупают и литовцы.

"Я бы назвал это даже своеобразной моральной коррупцией, поскольку так же как в энергетике, если взглянуть на энергопространство, оно коррумпировано за счет российских денег, посредников и т.д. И здесь нам также дешево проталкивают ту продукцию, которую потом те же каналы представляют как интересную развлекательную и более привлекательную по сравнению с литовской", – сказал Малюкявичюс.

Глава комиссии по радио и телевидению Эдмундас Вайтекунас сказал, что по закону, половина эфира, за исключением времени, отведенного на спортивные и информационные передачи, должна занимать литовская и европейская продукция, еще 10% времени отводится на передачи независимых европейских продюсеров.

"Но в том же законе есть уточнение: если это возможно. Так возможно – невозможно, ну, практически, когда есть такое исключение, то кодекс не действует. Ну, за что наказывать, если им кажется, что иначе невозможно?" – сказал Вайтекунас, поясняя, почему комиссия тут бессильна.