Эксклюзивные кадры: как в день свадьбы выглядели литовские политики

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ru.DELFI.lt
вторник, 14 февраля 2017 г. 16:52
14 февраля – по случаю дня влюбленных – DELFI попросил политиков поделиться своими свадебными фотографиями и воспоминаниями о тех памятных днях.
Politikų vestuvinės nuotraukos
© DELFI montažas

Фотографии нынешних депутатов вызывают удивление и улыбку - некоторых из них трудно узнать.

Депутат Довиле Шакалене познакомилась со своим будущим мужем 14 февраля, через год в этот день они поженились.

"В этом году уже 20 лет как мы вместе", – сказала с улыбкой политик.

Dovilė Šakalienė su vyru Valdu
Dovilė Šakalienė su vyru Valdu
© Asmeninis archyvas

В феврале замуж вышла и депутат Рима Башкене. В этом году они с супругом отметят 36-ую годовщину брака.

"В феврале в моих руках цвела подаренная мужем Раймондасом сирень", – рассказала о том памятном дне политик.

Rima Baškienė su vyru Raimondu
Rima Baškienė su vyru Raimondu
© Asmeninis archyvas

36 лет назад в брак вступил и консерватор Римантас-Йонас Дагис.

"Мы познакомились на дне рождения друзей. Я тогда учился в вильнюсском университете, а она – в Каунасском политехническом институте. Мы поженились, когда я окончил учебу, а Регина была на последнем курсе", – рассказал политик.

Rimantas Jonas Dagys su žmona Regina
Rimantas Jonas Dagys su žmona Regina
© Asmeninis archyvas

33 года назад женился либерал Эугениюс Гентвилас. "Я поступил в университет, через год заметил, что есть такая красивая девочка на курс старше меня – она на год старше, хотя по фото не видно, а сейчас – тем более, вот я и начал ее обхаживать. Потом выяснилось, что наши родители знакомы, из соседних районов, встречались по делам. Через три года, в июне 1983 г. мы поженились", – рассказал политик.

Eugenijus Gentvilas su žmona Aušra
Eugenijus Gentvilas su žmona Aušra
© Asmeninis archyvas

Своей свадебной фотографией с DELFI поделился и социал-демократ Альгирдас Буткявичюс. Два года назад он с супругой отпраздновал коралловую свадьбу.

Он рассказал, что познакомился с будущей супругой на студенческой дискотеке.

Algirdas Butkevičius su žmona Janina
Algirdas Butkevičius su žmona Janina
© Asmeninio albumo nuotr

Своей свадебной фотографией поделился и лидер консерваторов Габриэлюс Ландсбергис. Он женился 16 лет назад.

На фото теперешнему политику всего 18, а его супруге Аустее 23 года. Он познакомился с будущей женой в 17 лет и через 1,5 года женился на ней. Семья воспитывает 4 детей.

Gabrielius ir Austėja Landsbergiai
Gabrielius ir Austėja Landsbergiai
© Asmeninis archyvas

Бывший президент Литвы Валдас Адамкус и его супруга Алма в прошлом году отпраздновали 65-летие свадьбы. Они поженились 1 сентября 1945 года.

Valdas ir Alma Adamkai
Valdas ir Alma Adamkai
© V.Adamkaus bibliotekos muziejaus nuotr.
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