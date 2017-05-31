Эксгибиционист привлекал внимание детей при помощи погремушки

Больше 5 лет у детского сада "Свая" в Лаздинай появлялся эксгибиционист, привлекавший внимание детей звуком погремушки.

Эксгибиционист чаще всего появлялся у детского сада весной, о нем воспитателям сообщали дети. Длилось это пять лет и только 28 июля 2016 года двое молодых дружинников задержали подозреваемого ранее несудимого и нигде не работающего вильнюсца Евгениюса Жилинскиса (1955 г.р.). Однако он уверяет суд, что он - не извращенец и никогда у детского сада штаны не спускал.

"Произошла ошибка", – сказал 31 мая в суде обвиняемый. Прокуроры обвиняют его не только в нарушении общественного порядка, но и в развращении детей. Обвиняемый в суде отказался от дачи показаний, сказал, что сделает это только после того, как опросят свидетелей.

Прокурор Николай Козляк сказал, что Жилинскиса обвиняют в том, что в прошлом году у детского сада "Свая" он снял штаны и демонстрировал половые органы игравшим на детской площадке детям, привлекая их внимание погремушкой.

Подозреваемого опознала воспитатель Алеся Атамалян, которой однажды удалось приблизится к нему, когда он демонстрировал детям половые органы. Воспитателю удалось рассмотреть его лицо, в тот же день она видела его и на остановке. Она не может утверждать, что именно этот мужчина 5 лет появлялся у детсада, но с уверенностью заявляет, что видела Жилинскаса там на протяжении двух лет.

Администрация детского сада обращалась в полицию, у сада патрулировали полицейские.

По словам воспитателя, после того, как в прошлом году Жилинскис был задержан, эксгибиционисты у детсада больше не появлялись.

"Мужчина поджидал детей, если к нему пытались приблизиться мы, он сразу же удалялся, после его задержания приходы прекратились", – заметила Атамалян.

Поймали подозреваемого дружинники, которых на помощь призвали полицейские.

Жилинскису грозит лишение свободы на срок до двух лет.