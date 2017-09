Экс-депутаты предстали перед судом за пикет у дома прокурора

Обоим политикам предъявлены обвинения в том, что они препятствовали деятельности прокурора. За это в Уголовном кодексе предусмотрено наказание общественными работами, штрафом, ограничением свободы или ее лишением сроком до двух лет. Ни один из обвиняемых своей вины не признает. Представители Партии труда П. Гражулис, К. Комскис и В. Василяускас в марте 2016 года пикетом реагировали на заявление И. Микялёниса. о том, что он попросит Европарламент лишить бывшего тогда лидером ПС европарламентария Роландаса Паксаса неприкосновенности в деле о коррупции. В обвинительном акте говорится, что пикет лишил ощущения безопасности семью прокурора. Из участников протеста в сейм был избран и сейчас обладает правовой неприкосновенностью лишь П. Гражулис, поэтому без разрешения парламента его нельзя привлечь к уголовной ответственности. Депутата в этом деле уже опросили в качестве специального свидетеля. Генпрокурор Эвалдас Пашилис обращался в сейм по вопросу лишения депутатской неприкосновенности П. Гражулиса, однако парламент не согласился лишить представителя ПС иммунитета.

