Экс-депутат Грета Килдишене написала книгу о себе

В конце этой недели на прилавках книжных магазинов появится автобиографическая книга, написанная Гретой Килдишене, которая всего несколько месяцев продержалась на посту депутата литовского парламента и покинула его в результате скандала. Книгу издала компания, которую возглавляет сама автор.

Один книжный магазин в интернете уже в течение некоторого времени рекламирует книгу Килдишене "Откровенно" (Atvirai).

В анонсе указывают, что Килдишене – общественный деятель, политик в "книге открыто рассказывает о своем детстве и юности, семейной жизни и трудовой деятельности".

"Перед читателем раскрывается настоящая психологическая панорама провинциального города на стыке XX – XXI вв. и самоощущение человека во времени, которое иногда было тяжелым, иногда – безжалостно жестоким. Как и заявлено в названии книги, о любви близких и ее поиске, болезненных утратах и глубоком духовном опыте, жизни и выживании в Литве и эмиграции рассказывается по-жемайтийски откровенно", – сказано в презентации книги.

Клиенты электронного магазина могут купить книгу за 9,69 евро, обычная ее цена составит 11,39 евро.

Издатель книги - компания Amatas. Ее руководитель - сама Килдишене.

3 июля экс-депутат на звонки DELFI не ответила.

Осенью прошлого годаКилдишене участвовала в парламентских выборах с Литовским союзом крестьян и зеленых (ЛСКЗ), который возглавляет Рамунас Карбаускис. Она победила в Аникщяйско-паневежском одномандатном округе.

Однако в начале этого года разразился скандал, когда выяснилось, что Килдишене могла пользоваться автомобилем, принадлежащим компании Карбаускиса Agrokoncernas. Вскоре выяснилось, что этот автомобиль в лизинг у компании купила мать депутата, однако пользовалась им сама Килдишене.

Государственная комиссия по служебной этике признала, что политик нарушила закон, не декларировал, что ездит на автомобиле, принадлежащем Agrokoncernas.

Всплыла также и информация о том, что Килдишене скрыла информацию о расследовании, после оно было прекращено - 10 лет назад ее подозревали в присвоении денег компании, в которой она работала.

24 января ГИК удовлетворил заявление Килдишене об отставке с поста депутата.