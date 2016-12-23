Экономия по-литовски: как на пособиях сэкономить миллионы

После того как выплату пособий передали мэриям, деньги стали тратить намного экономнее, заметил депутат Альгирдас Сисас. По его словам, эти деньги можно было бы выделять на компенсации за отопление после отмены льготного НДС, пишет LRT.lt.

Однако экономист Ромас Лазутка подчеркивает, что цены на отопления больно бьют не только по тем, кто получает минимальную зарплату. Кроме того, он заметил, что пособия снижают мотивацию работать.

После того как снова решили отложить отмену льготного НДС на отопление, лидер Литовского союза крестьян и зеленых Рамунас Карбаускис объяснил это сопротивлением мэрий.

"Мэрии своими заявлениями бойкотируют наше решение. Мне кажется, они даже готовы сделать так, чтобы люди стояли в очередях [чтобы подать документы на получение компенсаций]", – сказал Карбаускис BNS.

Социал-демократ Сисас сказал LRT.lt, что не понимает утверждений мэрий о том, что у них не будет денег на компенсации, если отменят льготный НДС.

Литовская ассоциация мэрий утверждает, что не выступает против. По словам ее представителя Аудроне Варейките, денег хватит, только потребуется больше работников.

Экономист Ромас Лазутка заметил, что, по данным Eurostat, около 30% жителей Литвы - "энергетические нищие" – такому количеству людей сложно оплатить услуги отопления.

В Литве, по его словам, зарплаты маленькие, а цены на отопление и без НДС высокие. "На отопление люди тратят много и надо говорить о трети жителей Литвы, а не о 3%, которые получают компенсации или 5%, которые получали бы, если бы изменили сумму доходов, с которой начали бы выплачивать компенсации. Оставшимся 25% все равно было бы тяжело заплатить за отопление, поэтому не стоит повышать НДС, ведь эти люди не получат компенсации", - сказал экономист.

Он сказал, что не проблема, что льготой пользуются те, кто больше зарабатывает, просто надо увеличить налоги для тех, у кого большие доходы.

Сисас удивлен тем, что когда компенсации выплачивало государство, средств не хватало, а когда дело передали мэриям, то стали оставаться миллионы.

"Это обусловлено рядом факторов. Из-за снижения уровня безработицы, повышения минимальной зарплаты и снижения числа населения уменьшились выплаты. Но не это основная причина. Снижение больше всего обусловлено тем, что когда функции переняли мэрии, ужесточили закон получения денежной помощи. Потребовалось больше работников, к начислению пособий подключилось и общество. Люди истосковались по социальной справедливости, поскольку видели, что за пособиями обращаются те, кто хорошо живет, а по документам у них были небольшие доходы", – рассказала о причинах Варейките.

"Еще один способ, который помог уменьшить число получателей помощи путем злоупотребления - мэрии стали организовывать общественные работы для получателей вспоможения", - продолжила она.

Сисас отметил, что мэрии могут объяснить использование далеко не всех выделенных на оказание помощи средств. Варейките отметила, что все возможности использования этих денег перечислены в законах и мэрии четко следуют им: "К примеру, в прошлом году из сэкономленных средств – около 65 млн. – мэрии использовали на социальную помощь. Другую часть распределили по-разному, их не распределял один человек – все решали на заседаниях горсовета".