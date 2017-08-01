Экономисты рассказали, кто может радоваться дополнительным доходам

После того как Департамент статистики сообщил о том, что рост литовской экономики остается стабильным и даже лучше, чем год назад, специалисты предупреждают, что это ощущают далеко не все жители Литвы.

Комментируя новейшие данные о том, что ВВП Литвы во втором квартале этого года, по сравнению с тем же периодом 2016 г. увеличился на 3,9%, советник президента банка SEB Гитанас Науседа обратил внимание на причины такого роста:

"Наибольшее влияние имели секторы торговли, транспорта и хранения, а также проживания и общепита (...).

Отсюда несколько важных выводов – такая небольшая экономика, как в Литве, может питать себя сама, пока экспорт и инвестиции сильно "не портят игру". Если бы условия на мировом рынке ухудшились, цепочка роста доходов и потребления быстро бы разорвалась и такая модель подпитки стала бы ненадежной".

Однако экономист заметил, что нынешний рост экономики не делает общество счастливым.

"Зарплаты у людей с доходами ниже средних растут медленнее, чем у тех, кто живет лучше среднестатистического литовца", – сказал Науседа.

Старший экономист банка Danske Bank Рокас Граяускас акцентировал другие причины роста экономики страны и предупредил о риске в среднесрочном периоде.

"В последнее время основной двигатель экономики - экспорт. Важнейшие причины, которые обуславливают быстрое развитие экспорта - это восстановление спроса в быстрый рост экономики в еврозоне, Скандинавских странах. Прекрасные результаты экспорта демонстрируют предприятия по производству электроники, обработки металла и производства мебели (...).

С другой стороны, во втором квартале объемы производства росли немного медленнее, чем в начале года из-за снижения производства напитков. По сравнению с тем же периодом прошлого года, было произведено на 31% меньше напитков меньше. Причина тому - рост акцизов на алкоголь в марте", – сказал он.

Экономист заметил, что снижение продаж алкогольных напитков отчасти повлияло на то, что рост розничной торговли во втором квартале был самым низким за последние два года и составил 4,7%.

"С одной стороны, большая часть граждан пополняла запасы алкоголя до повышения акцизов, в январе-феврале. С другой, быстрый рост цен мог вообще снизить спрос на алкогольные напитки. Сейчас рано утверждать, что снижение объемов продаж алкоголя - это временное или постоянное явление.

Вторая причина, остановившая рост спроса, – рост инфляции, что уничтожает покупательную способность жителей. Средняя инфляция во втором квартале этого года составила 3,4% и была самой высокой за последние 5 лет. Предварительные данные за июль показывали инфляцию в 4,1% – такого роста цен в Литве не было с конца 2011 года", – сказал Граяускас.