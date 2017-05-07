Экономисты отметили, что наилучшим образом отражает ситуацию в стране

Цены на недвижимость, уровень инвестиций и различные ожидания – именно эти показатели, по словам экономистов, с которыми общался DELFI, наилучшим образом отражают ситуацию в стране.

Один американский аналитик вывел тенденцию, согласно которой во время экономического роста продажи мужского нижнего белья остаются стабильными, а во время спада - снижаются. В Литве за этим явлением проследить невозможно, поскольку никто не фиксирует отдельно продажи мужского нижнего белья. Можно лишь увидеть, как меняются продажи одежды вообще.

В 2008/09 гг., когда начался экономический кризис, сократился индекс продажи одежды и текстиля, по мере роста экономики отмечается стабильный рост продаж.

Аналитик банка Danske Bank Рокас Граяускас сказал DELFI, что в Литве экономические колебания лучше всего отражены в ценах на недвижимость.

"Литовцы - очень практичные люди, они не витают в облаках, поэтому инвестировать они предпочитают в то, что видно невооруженным глазом, можно потрогать. За рубежом инвестиции людей более диверсифицированы, это и недвижимость, и акции, и инвестиционные фонды", – сказал он.

"Едва улучшаются экономические ожидания, люди бросаются скупать недвижимость, а это неизбежно ведет к колебаниям цен. Когда экономические показатели улучшаются, цены растут, когда ухудшаются, цены снижаются", – сказал экономист.

Он заметил, что в конце прошлого года цены на недвижимость в Литве выросли на 10 процентов, это больше, чем рост доходов граждан.

"Это значит, что люди все оптимистичнее оценивают экономические перспективы. Это "красный свет" для контролирующих финансовый сектор ведомств, поскольку излишний оптимизм ведет к перегреву экономики", – предупредил он.

Вице-президент Литовского института свободного рынка Витаутас Жукаускас сказал, что наблюдает за уровнем инвестиций в Литве.

"Инвестиции составляют большую часть экономики страны и являются основным двигателем экономики. Они не только создают рабочие места, но и побуждают конкуренцию на местном рынке,а также дают возможность применения инновационных решений в производстве", – сказал он.

"Если мы хотим жить, как жители Западной Европы и Скандинавии, мы должны увеличивать уровень инвестиций", – сказал экономист.

Старший экономист Swedbank Нериюс Мачюлис рассказал, что вместе с коллегами использует много индикаторов роста для прогнозирования экономического цикла.

Этот комплекс прогнозирует то, что в экономике произойдет через 6-9 месяцев.

"К примеру, заказы на промышленных предприятиях, продажи товаров не первой необходимости, число сделок по купле-продаже квартир, структура вкладов и т.д.", – сказал Мачюлис.