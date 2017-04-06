Экономист: зарплаты в этом году будут расти медленнее

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ru.DELFI.lt
четверг, 6 апреля 2017 г. 12:19
"Рост зарплат в Литве в этом году замедлится, но по-прежнему будет самым быстрым в странах Балтии", – сказал 6 апреля на конференции старший экономист банка Swedbank Нериюс Мачюлис.
© DELFI / Šarūnas Mažeika

"Рост зарплат в этом году, как и в прошлом в Литве будет более быстрым, чем в Латвии и Эстонии, но это небольшая проблема, она не должна вызывать беспокойства. Средняя зарплата растет быстрее, чем продуктивность, поэтому утрачивается конкурентоспособность расходов, но это не является отличительной чертой Литвы, тоже самое наблюдается в Латвии и Эстонии", – сказал он, заметив, что повышение продуктивности будет головной болью и в будущем.

По прогнозам экономиста, эмиграция в этом году будет такой же, как и в прошлом, а чистая эмиграция будет немного ниже - 28 500 человек.

"В этом году эмиграция будет такой же, как и в прошлом, а со следующего года - уменьшится. Трудно найти серебряную пулю, которая снизила бы эмиграцию, не поможет ни повышение зарплат, ни коррекция налогов, ни однократные выплаты, поскольку основная причина эмиграции, – возможность трудоустройства и создания бизнеса, рабочих мест", – сказал он, заметив, однако, что уровень безработицы в Литве в этом году снизится.

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