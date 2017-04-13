Экономист: обещаниями достойной содровской пенсии людей вводят в заблуждение

"Что касается консолидации финансов "Содры", надо говорить и о том, насколько мы побуждаем людей откладывать деньги самостоятельно. Это очень важно, я бы сказал, было бы преступлением создавать иллюзию, будто, надеясь на "Содру", люди обеспечат себе нормальную старость в финансовом плане. Это страшный обман", - сказал 13 апреля на пресс-конференции в парламенте Науседа.

По его словам, власти должны "максимально побуждать жителей посредством налогов" откладывать деньги самостоятельно, он также сожалел, что в Литве нет профессиональных пенсионных фондов.

"Я не верю в возможность обеспечения достойной старости благодаря "Содре". Никогда этому не верил, не верю и не поверю. Да, можно латать дыры в этой системе и это надо делать, особенно, если имеешь в виду, что некоторые группы не участвуют в формировании финансов "Содры", но получают те же права, что и другие, когда выходят на пенсию", - прибавил Науседа.

Экономист прогнозирует, что жители, которые выбрали смешанную систему пенсионного накопления - в "Содре" и пенсионных фондах, смогут получить пенсию в размере 50-60% зарплаты.

Правительство Саулюса Сквернялиса в ближайшее время намерено принять решения в вопросе пенсионной системы. До конца 2018 г. планируют перекинуть финансирование пенсионных фондов второй ступени из "Содры" в бюджет, а также оценить возможность совершенствования пенсионных фондов II и III ступени и побуждать накопление профессиональных пенсий.

Средняя пенсия по старости в Литве в январе 2017 года увеличилась на 20 евро до 287,6 евро. Правительство в конце прошлого года планировало повысить пенсии в 2018 и 2019 г. - на 6,9% и 6,8%.

В конце марта в Литве действовало 19 пенсионных фондов второй ступени, в них участвовали 1,264 млн. человек.