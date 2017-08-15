Экономист: неправда, что рост экономики ощущают только богатые

Старший экономист банка Swedbank Нериюс Мачюлис считает неверными утверждения о том, что "больше миллиона эмигрировало, треть оставшихся бедствует, почти ни у кого жизнь лучше не становится, а рост цен опережает рост доходов".

14 августа на своей странице в фейсбуке экономист поделился своими замечаниями о росте ВВП, экспорта и улучшении жизни.

"Больше миллиона эмигрировало, треть оставшихся бедствует, почти ни у кого жизнь лучше не становится, а рост цен опережает рост доходов – это слышали не раз, но правда ли это? Рост ВВП и экспорта для многих ни о чем не говорит и ничего не значит, но что показывают другие, более ощутимые показатели?

Неважно от какой точки мы будем отталкиваться – от введения евро или докризисного периода – прогресс, по крайней мере материальный отрицать сложно. С начала 2007 г. средняя зарплата "на руки" увеличилась больше чем на 70%. За то же время, по данным Департамента статистики, цены средней потребительской корзины увеличились на 30%. Да, есть товары и услуги, которые подорожали на несколько десятков процентов, а иногда, но это часто товары и услуги не первой необходимости, в разы. В старом городе стейки, макроны и мимозы по карману только избранным или некоторым туристам, но разве жалко, пусть покупают. Несмотря на это, кафе сейчас на каждом углу, чашка кофе подорожала не на несколько и не на несколько десятков процентов, но только потому, что есть те, кто хочет столько платить.

Да, многие услуги – зубных врачей, сантехников, штукатуров, слесарей, воспитателей и парикмахеров – сегодня намного дороже, чем несколько лет назад. Но это больше связано не со сменой валюты, а с нехваткой специалистов и ростом зарплат.

Да, работников не хватает, многие эмигрировали и эмигрируют. Но с начала века уехал не миллион, а чуть больше 600 000. Кроме того, немало литовцев возвращается – около 15 000 в год. Официальная статистика показывает, что эмиграция в этом году продолжала расти, но прогноз ЦБ показывает, что количество литовцев декларирующих проживание за границей остается стабильным. Это значит, что скачок эмиграции в этом году фиктивный – декларируют отъезд те, кто уехал раньше.

Средняя зарплата выросла, да, мы уже слышали веселые шуточки о средних показателях – картошка в Шакяй плюс мясо в Вильнюсе равно цеппелины в Литве; средняя глубина Немана всего 1 м, но если попытаешься перейти вброд, наверняка утонешь; средняя температура пациентов в больнице 36,6C – у одних жар, другие уже успели остыть. И смешно и грустно, это не имеет ничего общего с показателем средней зарплаты в Литве. Нет округа, где бы зарплаты в этом году увеличились меньше, чем на 7%, нет сектора, где бы рост зарплат не составил 4%.

Да, зарплаты, к сожалению, увеличились не у всех, но утверждение, что рост экономики ощущает лишь треть работников и только богатые, мягко говоря, вводит в заблуждение. С конца кризиса зарплаты у тех, кто зарабатывает больше всего, увеличились на 28%, а у трети с самыми низкими зарплатами – на 56% (быстро росла минимальная зарплата). Неравенство доходов между работающими снижалось, несмотря на то, что в обществе в целом несколько увеличилось – кое у кого доходы, не связанные с трудовыми доходами, увеличились быстрее, чем зарплаты, а многие социальные выплаты не изменились.

А как с нищетой? Когда Литва вступила в ЕС, треть ее населения жила за чертой бедности. По данным Eurostat, сейчас таких 13,5%. Это много и почти в два раза больше, чем в среднем в еврозоне. Но прогресс налицо.

Да, есть много нерешенных проблем – доходы, занятость в небольших городах и деревнях растут не так быстро, как в крупных. Множество квалифицированных работников публичного сектора в последние 10 лет почти или совсем не могли радоваться реальному росту доходов. Да, налоговое бремя кое-где слишком большое, а ресурсы публичной сферы распределяют непрозрачно и неэффективно. Да, качество публичных услуг не удовлетворяет, еще больше разочаровывают зарплаты в этих секторах. Да, все еще многие жители Литвы выбирают эмиграцию – возможность работать, заработать и реализовать себя не там, где они родились. Да, все еще у многих соотечественников свободного времени больше, чем денег, поэтому они ездят за покупками в Польшу. Нелегко, но все эти проблемы решаемы, нужно и естественно требовать их решения.

Также естественно стараться выбраться из материального недостатка и добиваться роста доходов. Но неестественно игнорировать или отрицать прогресс, даже если он (еще) коснулся не всех", – пишет Мачюлис.