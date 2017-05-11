Экономист: когда у нас неравенство и нищета, инвестиций не будет

Как сказал Лазутка, неравенство доходов - болезненная проблема во всем мире, особенно ярко выражена эта проблема в США. Профессор прибавил, что научно доказано, что из-за неравенства возникает масса социальных проблем.

"В США неравенство доходов выше, чем в Европе, с этим связывают возникающие там проблемы, там больше, чем в Европе психически нездоровых людей, преступлений, беременных несовершеннолетних, наркоманов. Все эти проблемы связаны с неравенством доходов", – сказал Лазутка.

Мазуронис во время конференции сказал, что неравенство доходов – наиболее существенная причина огромной эмиграции из Литвы, и мы об этом говорим недостаточно.

"Я думаю, вопрос неравенства доходов должен быть вопросом номер 1 для всех политиков. Мы уже 26 лет спорим на тему, писать или нет букву w, рвем глотки из-за алкоголя, и все в порядке, это важные вопросы, но первым вопросом должно быть неравенство доходов.

Пока мы собрались, поговорим, поговорят другие, все поплачут, посмотрят и скажут, что мы сделаем, таково развитие мировой экономики, мы ничего сделать не можем. Неправда. В Литве мы никогда не обсуждали, никогда мы и не делали то, что нужно", – сказал Мазуронис.

Все участники дискуссии на DELFI единогласно согласились с тем, что неравенство доходов - серьезная проблема, однако мнения в решении проблемы разошлись. Суткус предлагал повышать производительность труда, создавать больше НДС и привлекать зарубежные инвестиции.

"Представьте себе, мы с коллегой Валентинасом роем яму и получаем деньги за выкопанную часть. Я копаю лопатой, а Валентинас при помощи экскаватора. Я работаю много, тяжело, потею, а Валентинас жмет ан рычаги и получает в 6 раз больше, поскольку выкопал в 6 раз больше.

Что нам нужно? Нам нужны хорошо оплачиваемые рабочие места, прямые зарубежные инвестиции, поскольку с их приходом зарплаты в тех сферах приближаются к европейским. А когда у нас непродуктивная промышленность, непродуктивный бизнес, у нас такие результаты", – сказал Суткус.

Однако Мазуронис сомневается в том, что продуктивность в Литве такая низкая. Он акцентирует, что у нас есть множество компаний, развивающих высшие технологии и создающие высокий НДС, но неравенство все равно остается большим. Поэтому одним из решений могут быть прогрессивные налоги.

Лазутка прибавил, что у богатых в нашей стране есть возможность оказывать влияние на законодателей и они это делают, как легально, так и нелегально. По его мнению, чтобы ситуация изменилась, самые богатые своими налогами должны участвовать в создании благосостояния страны.

"Взгляд направляется туда, где самые низкие доходы. Но чтобы им помочь, нужны ресурсы, а взять из надо у тех, кто по доходам находится вверху, а там у нас как раз много льгот", – сказал Лазутка.

Между тем Суткус не согласен с тем, что налогообложение состоятельных людей - хорошая мысль. По его словам, повысив налоги, мы лишимся инвесторов, а предприниматели уйдут в страны, где налоговое окружение будет более благоприятным.

"Вы пытаетесь говорить, что все отнимите. Отнимите у тех, у кого слишком много, по-вашему. Я понимаю, что социального диалога не хватает, и бизнес это начинает понимать. Но чтобы что-то делить, надо создать.

Мы должны больше зарабатывать и приносить в дом, а вы говорите, что надо дома поделить поровну. Мы говорим о том, что люди уезжают. Уезжает деревня или город в год. но если вы начнете отнимать деньги у акционеров, то бизнес уедет в другие страны", – считает Суткус.

Услышав такое, Лазутка ответил, что это нереальная угроза, если введут прогрессивные налоги, то бизнес не уйдет, а если не решать проблему неравенства, то инвесторам как раз нечего будет делать в Литве.

"Если говорить о налогах, что они слишком высокие, слишком регулируется бизнес, то почему в Вильнюсе инвестиции есть, а в Паневежисе их нет? Налоговая система, регулирование такие же. Потому что нет клиентов, люди обнищали.

Когда у нас высокий уровень неравенства, есть нищая Литва, там не будет инвестиций, можно отменить все налоги, но если нет покупателя, там некому продавать, так зачем там создавать предприятия? Если смотреть только по налогам, они разные во всех странах, почему тогда все компании не регистрируются в Голландии, почему они есть в Италии, Германии и других странах?", – вопрошал Лазутка.

Мазуронис подытожил, что основное стремление – подняться по уровню неравенства с низшей точки хотя бы до среднего показателя по ЕС, а для этого нужны комплексные меры: пересмотр социальной системы, повышение минимальной зарплаты, повышение необлагаемого налогами минимума, повышение покупательной способности.

"Комплексно вопрос неравенства мы не решаем. Нужно подготовить комплекс мер на государственном уровне. Иначе наши люди убегут и те, которые сейчас бегут, они бегут, ненавидя страну. Это развал фундамента государства, это надо остановить", – сказал Мазуронис.