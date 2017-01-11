Экологическая авария в Вильнюсе: 30 000 кубометров сточных вод и 450 000 евро ущерба

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BNS
среда, 11 января 2017 г. 12:20
В результате экологической аварии на ул. Упес в Вильнюсе в декабре в реку Нерис (Вилия) попало 30 тыс. кубометров сточных вод, сообщила компания Vilniaus vandenys. Ущерб предварительно оценивается в 450 тыс. евро, заявил глава Департамента охраны окружающей среды Вильнюсского региона Марюс Швайкаускас.
© DELFI (T. Vinicko nuotr.)

"По оценкам экспертом, почти половина этих стоков составили поверхностные воды и дождевая вода, поскольку в части города системы бытовых и уличных стоков были соединены", - говорится в распространенном в среду пресс-релизе.

По информации Vilniaus vandenys, сократить выброс сточных вод в окружающую среду удалось за счет снижения давления поставок воды, а также потому, что горожане значительно сократили потребление и спуск воды.

Ущерб, нанесенной произошедшей аварией, предварительно оценивается в 450 тыс. евро, заявил глава Департамента охраны окружающей среды Вильнюсского региона Марюс Швайкаускас.

"Предварительно ущерб составит около 450 тыс. евро, который мы предъявим виновнику", - заявил в среду М. Швайкаускас на заседании Комитета по вопросам окружающей среды сейма.

Об этом он заявил, когда компания Vilniaus vandeniai сообщила, что после экологической аварии в реку Нерис (Вилия) попало около 30 тыс. кубометров сточных вод. Эту информацию эксперты компании предоставили министерству окружающей среды, проводящему расследование экологической аварии.

Экологи подсчитывали ущерб, нанесенный природе, по объему выброса и концентрации загрязняющих веществ в реке.

М. Швайкаускас также критиковал решение Комиссии по экстремальным ситуациям, которая была сформирована во время аварии в Вильнюсском городском самоуправлении, разрешить выброс сточных вод в Нерис.

"Избранное решение нанесло вред окружающей среде", - заявил чиновник.

Экологи до объявления экстремальной ситуации готовили письменные указания Vilniaus vandeniai о том, "что загрязняющие выбросы никоим образом не должны попасть в Нерис", добавил он.

Представители столичной мэрии поясняют, что для того чтобы предотвратить выброс загрязняющих стоков в реку комиссии бы пришлось принять решение об отключении микрорайнов от водоснабжения, а в этом случае без воды остались бы и городская больница Антакальнис и республиканская Сантаришкес.

23 декабря на ул. Упес у строительной площадки бизнес-центра Green hall были повреждены две трубы, по которым текут сточные воды из микрорайонов Жирмунай, Антакальнис, Балтупяй и Ерузале. Мэр Вильнюса обратился в жителям Вильнюса с просьбой насколько это возможно снизить расход воды. Часть отходов попали в реку Нерис. Самоуправление объявляло в городе чрезвычайную ситуацию.

BNS
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Экологическая авария в Вильнюсе: 30 000 кубометров сточных вод и 450 000 евро ущерба
В результате экологической аварии на ул. Упес в Вильнюсе в декабре в реку Нерис (Вилия) попало 30 тыс. кубометров сточных вод, сообщила компания Vilniaus vandenys. Ущерб предварительно оценивается в 450 тыс. евро, заявил глава Департамента охраны окружающей среды Вильнюсского региона Марюс Швайкаускас.

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