Экологи требуют возместить ущерб природе из-за прорыва канализации в Вильнюсе

Министерство окружающей среды сообщило, что компенсацию ущерба просят взыскать с четырех ЗАО.

23 декабря на ул. Упес у строительной площадки бизнес-центра Green hall были повреждены две трубы, по которым текут сточные воды из четырех микрорайонов. Часть отходов попали в реку Нерис. Специальная комиссия, которая была создана для расследования аварии, установила, что система стоков была повреждена в результате падения строившейся опорной стены.

Обвал произошел по причине неправильно принятых конструкционных решений, а строительство велось без соблюдения технологических решений, предусмотренных в проекте строения.

Сточные воды почти сутки попадали в реку. В Вильнюсе была объявлена чрезвычайная ситуация.