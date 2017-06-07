Экологи требуют возместить ущерб природе из-за прорыва канализации в Вильнюсе

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BNS
среда, 7 июня 2017 г. 12:41
Вильнюсский региональный Департамент охраны окружающей среды обратился в Вильнюсский окружной суд с требованием возместить ущерб на сумму в 630 тыс. евро, нанесенный природе из-за аварии, произошедшей в Вильнюсе в декабре прошлого года, когда в реку Нерис (Вилия) попало 46 тыс. кубометров не очищенных сточных вод.
© DELFI / Šarūnas Mažeika

Министерство окружающей среды сообщило, что компенсацию ущерба просят взыскать с четырех ЗАО.

23 декабря на ул. Упес у строительной площадки бизнес-центра Green hall были повреждены две трубы, по которым текут сточные воды из четырех микрорайонов. Часть отходов попали в реку Нерис. Специальная комиссия, которая была создана для расследования аварии, установила, что система стоков была повреждена в результате падения строившейся опорной стены.

Обвал произошел по причине неправильно принятых конструкционных решений, а строительство велось без соблюдения технологических решений, предусмотренных в проекте строения.

Сточные воды почти сутки попадали в реку. В Вильнюсе была объявлена чрезвычайная ситуация.

BNS
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