ЕК призывает Литву собирать больше налогов

Еврокомиссия (EK) признал осуществляемую в Литве социальную модель, включая и новый Трудовой кодекс, структурную реформу и разрешил применять исключение при подсчете дефицита публичных финансов. Также указано, что страна должна улучшить сбор налогов и расширять из базу.

Экономика Литвы демонстрирует здоровые макроэкономические показатели, поэтому ЕК призывает использовать этот период для проведения структурных реформ в социальной сфере и осуществить меры для увеличения продуктивности.

ЕК удовлетворяет заявку Литвы на пользование установкой гибкости пакта стабильности и роста, поскольку планируются существенные структурные реформы в сфере пенсионной системы и трудовых отношений, которые могут иметь положительное влияние на надежность публичных финансов и рост занятости.

Осуществляемая в Литве социальная модель охватывает повышение занятости, совершенствование регламента трудовых отношений и прочность социального страхования. Некоторые изменения уже вступили в силу с января этого года.

В декабре 2016 года глава Минфина Вилюс Шапока в интервью BNS сказал, что верит в возможность договориться с ЕК о возможности применять исключение, поскольку Литва в последние годы была достаточна дисциплинирована в фискальном плане.

Президент Литвы Даля Грибаускайте просила ЕК разрешить применять в Литве исключение, в соответствии с которым у Литвы может быть больший финансовый дефицит.

EK в конце февраля похвалила Литву за прогресс в выполнении рекомендаций в фискальном вопросе и укреплении человеческого капитала, но в сферах улучшения производительности труда прогресс был незначительный.

По данным ЕК, еще один вызов, перед которым стоит Литва - обеспечение более быстрого приближения к уровню стран Западной Европы.

EK отмечает, благодаря повышению необлагаемого налогами минимума и самой минималки налоговое бремя самых малоимущих было значительно уменьшено, сейчас оно приблизилось к среднему по ЕС.

Однако налоговые потери компенсируются достаточно ограничено, налоговые доходы, например, ВВП, остаются одними из самых небольших в ЕС, это ограничивает возможность Литвы в решении социальных вызовов.

Небольшие налоговые доходы обусловлены довольно значительной "теневой" экономикой и небольшими налогами на охрану окружающей среды и капитал. Комиссия рекомендует улучшать сбор налогов и расширение налоговой базы за счет источников, которые не тормозят рост экономики.

EK отмечает, что большой риск нищеты и социального разобщения и растущее неравенство доходов наносят вред экономическому росту, макроэкономической стабильности и развитию общества. Налоговая система и система социальных выплат в Литве одна из самых слабых в деле снижения неравенства доходов в ЕС.

EK рекомендует улучшать адекватность системы социальной защиты.

EK рекомендует улучшать результаты системы образования финансовыми мерами - побуждая качество обучения в школах и в вузах.