ЕГУ объявляет о Дополнительном наборе абитуриентов

25 июля ЕГУ начинает дополнительный набор абитуриентов, поступающих на бакалаврские и магистерские программы, сообщается на сайте университета.

В рамках второго набора ЕГУ предлагает абитуриентам три бакалаврских программы очной и дистанционной формы обучения «Культурное наследие и туризм», «Мировая политика и экономика», «Международное право и право Европейского союза» и три магистерских программы «Публичная политика», «Культурные исследования» (специализации: Критические городские исследования, Визуальные и культурные исследования, Гендерные исследования), «Международное право и право Европейского союза». Учебные программы ЕГУ направлены на развитие критического мышления и креативности, а также формирование углубленных знаний по выбранной специальности.

Электронные анкеты абитуриентов бакалаврских и магистерских программ принимаются до 12 августа.

В ходе Приёмной кампании абитуриентам бакалавриата предстоит сдать вступительные экзамены по эссе и иностранному языку и пройти собеседование с Приёмной комиссией.

Экзамены пройдут в центре «Пропилеи» в Минске 10 августа (эссе) и 11 августа (УРТ).