ЕГУ объявляет о Дополнительном наборе абитуриентов

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ru.DELFI.lt
вторник, 25 июля 2017 г. 18:34
В августе 2017 года Европейский гуманитарный университет (ЕГУ) в Вильнюсе предоставляет еще одну возможность поступления для абитуриентов, которые хотят получить гуманитарного образование в традиции свободных наук и искусств (liberal arts).
Students
© DELFI / Andrius Ufartas

25 июля ЕГУ начинает дополнительный набор абитуриентов, поступающих на бакалаврские и магистерские программы, сообщается на сайте университета.

В рамках второго набора ЕГУ предлагает абитуриентам три бакалаврских программы очной и дистанционной формы обучения «Культурное наследие и туризм», «Мировая политика и экономика», «Международное право и право Европейского союза» и три магистерских программы «Публичная политика», «Культурные исследования» (специализации: Критические городские исследования, Визуальные и культурные исследования, Гендерные исследования), «Международное право и право Европейского союза». Учебные программы ЕГУ направлены на развитие критического мышления и креативности, а также формирование углубленных знаний по выбранной специальности.

Электронные анкеты абитуриентов бакалаврских и магистерских программ принимаются до 12 августа.

В ходе Приёмной кампании абитуриентам бакалавриата предстоит сдать вступительные экзамены по эссе и иностранному языку и пройти собеседование с Приёмной комиссией.

Экзамены пройдут в центре «Пропилеи» в Минске 10 августа (эссе) и 11 августа (УРТ).

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