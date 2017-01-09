Единственный в своем роде музей: неожиданные находки и капсула с газетами

В Литву пришли холода, а в это же время в Игарке, куда летом ездили участники "Миссии Сибирь 2016" столбик термометра показывает -45, а ощущаемая температура -56 градусов. В Литве с такой температурой люди не знакомы.

В свое время в эти земли вечной мерзлоты были сосланы тысячи литовцев. В 1948 г. в далекую Игарку сослали 5000 жителей Литвы. Некоторые ссыльные вспоминают, что когда в начале июля они добрались до Игарки, там местами еще лежал лед. Сейчас, по словам местных жителей, отопительный сезон в Игарке завершается в середине июня, а начинается в конце августа

В этом городе был основан единственный в своем роде во всем мире музей - Музей вечной мерзлоты, его посетили участники "Миссии Сибирь".

В находящийся под землей музей путешественников привела гид Екатерина Терёхина. Она рассказала, что прежде в окрестностях Игарки жили кочевые народы – ненцы, эвенки и др.

"Эвенки начали основывать города, но цивилизация разрушила их привычный образ жизни, лишила связи с природой", – рассказала гид. По ее словам, Игарка стала зарождаться в 1929 г.

© U. Karaliūnaitės nuotr.

"Во время строительства городов на Севере сталкивались с серьезными проблемами – 72% площади здесь занимает вечная мерзлота. Ни строители, ни ученые не знали, что с ней делать. Она – очень капризна и коварна, требует особого внимания. Чтобы выяснить ее особенности, а так же, как в таких условиях делать фундамент – основали первую лабораторию по исследованию вечной мерзлоты, а затем научно-исследовательскую станцию", – рассказала Терёхина, проводив нас в здание музея.

Именно на месте этой лаборатории и был открыт Музей вечной мерзлоты. Ученые в расположенной под землей лаборатории исследовали вечную мерзлоту в ее естественном состоянии.

В 1936 г. задумали очень сложный по тем временам проект – построить лабораторию в вечной мерзлоте. Его воплотили в жизнь в течение 6 лет. Музей на месте лаборатории был открыт в 1965 г.

"Это подземелье, по которому мы идем, прорубали в 1936-1942 г. вручную, люди работали и зимой. В ходе первого этапа опустились на глубину 4,5 м, затем на глубину до 10 м, а самый низкий зал, который сейчас закрыт для посетителей, – на глубине 14 м", – рассказала гид.

В одном из залов музея залит каток. В нем находится капсула, замороженная в апреле 1950 г.

"Указано, что ее должны хранить там до 2045 г. Значит – 95 лет. Только тогда ее можно открыть. Капсула – это деревянная коробка с газетами 1941-1945 гг. Этот эксперимент был задуман, чтобы проверить, можно ли в вечной мерзлоте сохранить исторические документы", – рассказала гид.

Когда спускаешься в залы музея, можно собственными руками прикоснуться к вечной мерзлоте. Несмотря на то, что в то время, когда экспедиция находилась в Игарке,там стояла 30-градусная жара, в музее посетителям понадобились теплые куртки: температура там была ниже нуля.

По словам гида, Игарка также ощущает глобальное потепление. Работники музея искусственно подливают воду, чтобы поддержать в тоннелях низкую температуру.

"Это не только музей, здесь хранится часть природы, памятник природы, – сказала она. – Снег, который вы здесь видите - искусственный: зимой его принесли сюда сверху. Поскольку наблюдается глобальное потепление, грунт начинает распадаться, нас беспокоит, что же будет. Мы увлажняем грунт водой, чтобы он ею пропитался. Летом мы всегда закрываем дверь, а зимой открываем, так зимний воздух сохраняется там и летом. Летом здесь всегда где-то -4 градуса, а зимой зависит от температуры воздуха: если на улице -50, здесь -30, если на улице -30, здесь -15".

Вечная мерзлота под Игаркой появилась на месте озера: "На этой территории было огромное озеро, с течением времени вода попала в недра земли, а глина, которая здесь есть, очень хорошо впитывает влагу. Когда начался ледниковый период, верхний слой стал промерзать. Впитавшаяся вода стала подниматься вверх, поднялась над промерзшим слоем".

В тоннелях Музея вечной мерзлоты можно увидеть различные экспонаты: замерзшие цветы или растения.

© U. Karaliūnaitės nuotr.

Работники лаборатории приносили сюда и замораживали даже бабочек. Также проводили эксперименты с замораживанием растений и рыб. Но с рыбами эксперименты себя не оправдали: рыба во льду начинала разлагаться, лед менял цвет", – рассказала Терёхина.

Во время перехода из одного зала в другой, невозможно не заметить различные кристаллы, украшающие потолки тоннелей. Гид рассказала, что эти кристаллы - результат присутствия людей, их дыхания: чем больше в музей приходит людей, тем больше образуется кристаллов.

© U. Karaliūnaitės nuotr.

В одном из залов круглый год работает Дом Деда Мороза. В этом украшенном гирляндами и лампочками зале, по словам Терёхиной, проходят свадебные церемонии.

"Здесь в музее регистрируют браки. Мы говорим, что это символ любви и вечности. Вечная мерзлота проверяет любовь молодоженов на прочность", – рассказала гид.

Посетителям музея она показывает и песочную камеру. В военные годы ее использовали как холодильник.

"Почему песочную? Здесь был старый источник, который принес много песка и глины. Когда зал стал прогреваться, посыпался песок, поэтому зал решили обложить людом, принесенным с Енисея", – рассказала гид.

В зал на глубине 14 м посетителей не пускают: в нем уже фиксируется положительная температура, поэтому его пытаются защитить от дальнейшего воздействия глобального потепления.

© U. Karaliūnaitės nuotr.

"Раньше этот зал использовали как зал для сухой глины, ее сюда сбрасывали. Когда помещение передали музею, мы вывезли глину. Сейчас там около 0 градусов и никак не удается сравнять ее с отрицательной температурой, установившейся в других помещениях. Там в свое время было русло, поэтому там теплее. Здесь проделана вентиляционная шахта, которая в холодное время всегда открыта, но ее диаметр небольшой, холодный воздух плохо попадает, а натуральным способом нам никак не удается понизить температуру. Это надо сделать искусственно, но тогда музей утратит свою уникальность, ведь сейчас все здесь естественное".

В Музее вечной мерзлоты есть еще один особый объект: во время прокладки тоннелей вскрыли древесину, замерзшую в слое вечной мерзлоты. Выяснилось, что это – черемуха.

© U. Karaliūnaitės nuotr.

"13 лет назад музей посетили два профессора из Норвегии и Санкт-Петербурга, взяли образцы грунта, чтобы выяснить возраст мерзлоты в этом месте. Через два года музей получил результаты, согласно которым слой вечной мерзлоты в этом месте насчитывает 49 000 лет, а древесина в нем - черемуха. Значит, когда-то здесь было тепло", – рассказала Терехина.