DW: почему страны Балтии не могут справиться с эмиграцией

Если Литве и Латвии не удастся справиться с потоком эмигрантов, отправляющихся на заработки в другие страны ЕС, то в будущем Вильнюс и Ригу, предупреждают эксперты, ждут социально-экономические потрясения. Между тем Эстонии в 2016 году уже удалось добиться положительного миграционного сальдо.

Литва — рекордсмен среди стран Балтии

Литва по масштабам трудовой эмиграции удерживает лидерство среди трех государств Балтии. В 2005 году, на следующий год после вступления в Евросоюз, из страны уехало почти 58 тысяч человек. Динамика эмиграции до сих пор продолжает оставаться высокой.

По словам Бируте Столите из департамента статистики, в 2010 году эмигрировало 83 тысяч литовцев, в 2013-м — 39 тысяч, а в 2016-м — 50 тысяч. Всего же с 2005 года Литву покинуло более полумиллиона ее граждан, часть их них, поработав какое-то время за границей вернулись домой. При этом отрицательно миграционное сальдо за указанный период составило, по официальным данным, 364 735 человек.

Донатас Бурнейка, глава литовского общественного института географии и демографии, рекордные показатели эмиграции объясняет тем, что средняя зарплата в Литве (823 евро в месяц) ниже, чем в большинстве стран ЕС.

Кроме того, много литовцев проживают в сельской местности, где трудно найти работу. Бурнейка считает, что с эмиграцией нужно бороться путем создания рабочих мест для молодежи и стимулированием роста экономики страны.

"Если не получится вернуть часть ранее уехавших, то через 5-10 лет возникнет серьезная проблема с нехваткой рабочих рук, упадет жизненный уровень, и будут проблемы с выплатой пенсий", — предупреждает эксперт. В свою очередь депутат Сейма Аушра Мальдейкене добавляет, что если ничего не изменится, через 10-15 лет страну ждут социально-экономические потрясения, а пенсионеры и даже работающие окажутся на грани выживания.

Латвия: до половины эмигрантов могут вернуться

Из Латвии за последние десять лет, по данным статистики, на работу в другие страны ЕС выехало 250-300 тысяч человек. Главная причина эмиграции, как и в Литве, — большая разница доходов (средняя зарплата в Латвии 900 евро) по сравнению, например, с Германией, Великобританией и странами Скандинавии, указал Илмарс Межс, руководитель рижского бюро Международной организации по миграции (МОТ). По его словам, люди просто пользуются возможностью беспрепятственно уехать туда, где зарплата в три-четыре раза выше.

В 2004 году после вступления Латвии в ЕС страну покинуло 15 тысяч человек, на следующий год — 11 тысяч, в 2010-м — 36 тысяч, в 2015-м — 20 тысяч.

Межс полагает, что при благоприятном для экономики Латвии стечении обстоятельств до половины эмигрантов вернется домой. В случае же неблагоприятного развития событий, считает эксперт, через 5-6 лет Латвия столкнется с нехваткой рабочих рук, ростом доли пожилых людей в структуре населения и необходимостью привлекать все больше иммигрантов.

Инта Миериня, доктор социологии из Латвийского университета, уточняет, что хотя масштаб эмиграции медленно сокращается, уезжает все больше молодых латвийцев, у которых самый большой демографический потенциал.

"Даже если часть эмигрантов вернется, нужно помнить, что они снова могут уехать. Многое зависит от экономической ситуации в стране: чем меньше будет разрыв в заработной плате между Латвией и развитыми странами, тем ниже уровень эмиграции", — констатирует Миериня.

Эстония: приезжает больше, чем уезжает

Между тем, в отличие от Литвы и Латвии, где миграционное сальдо остается стабильно отрицательным, Эстонии удалось заинтересовать иммигрантов — теперь в страну больше приезжает людей, чем покидают ее. При этом число эмигрантов продолжает расти. По данным департамента статистики Эстонии, в 2005 году в ЕС выехало 4 610 человек, в 2013-м — 6 740, в 2016-м — 13 792. Однако в прошлом году страна приняла 14 882 иммигранта.

По словам профессора Евроакадемии в Таллине Леонида Карабешкина, причина привлекательности Эстонии как места работы для приезжих — более высокие доходы по сравнению с Латвией и Литвой (средняя зарплата 1 182 евро), а также постепенная либерализация миграционного законодательства. 60 процентов прибывших в прошлом году в Эстонию — граждане Украины, на втором месте россияне, но их число постепенно сокращается.

Несмотря на положительное миграционное сальдо, эстонским властям рано почивать на лаврах, уверен Карабешкин. "В ближайшие годы погоду на рынке труда будет определять малочисленное поколение, родившееся в 1990-х годах. В связи с этим можно прогнозировать сохранение низкой безработицы, продолжение быстрого роста зарплаты и усиление давления работодателей, которым угрожает снижение конкурентоспособности, в пользу упрощения миграционных правил", — пояснил эксперт в интервью DW.

Такого же мнения придерживается и Рейн Таагепера, профессор политологии Калифорнийского университета в Ирвине. "Эстония по-прежнему на нисходящем тренде, хотя по сравнению с соседними странами смогла сильно замедлить процесс падения. Чтобы ситуация улучшилась, нужно добиться демографического прироста, иначе рано или поздно нам понадобятся иммигранты, много иммигрантов", — подвел итог Таагепер.