Репрезентативный опрос показал, что 65% респондентов считают, что станция представляет угрозу безопасности Литвы. 23% не видят в ней угрозы, а у 12% опрошенных не было мнения по этому вопросу. Российская корпорация "Росатом " строит БелАЭС в 50-ти километрах от Вильнюса. Литовское правительство утверждает, что работы ведутся без соблюдения стандартов безопасности и защиты природы. Минск эти претензии о отрицает. Статьи по теме: Куда Беларусь денет энергию с АЭС? Мифы и реальность Адамкуc: Россия руками белорусов сооружает атомную бомбу под Вильнюсом С целью воспрепятствовать проекту, Литва обещает не впускать электроэнергию с этой станции, однако эксперты считают, что блокада была бы эффективной только в случае, если ее поддержат другие страны региона. Литовское правительство еще в начале 2016 года обратилось к Латвии, Эстонии, Польше и Финляндии с призывом не впускать электроэнергию с БелАЭС на рынок ЕС, однако такую инициативу пока поддержала лишь Польша. В опросе, проведенном 10-24 августа, приняли участие 1014 респондентов в возрасте от 15 до 74 лет.











10 Поделились

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.