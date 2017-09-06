Репрезентативный опрос показал, что 65% респондентов считают, что станция представляет угрозу безопасности Литвы. 23% не видят в ней угрозы, а у 12% опрошенных не было мнения по этому вопросу.
Российская корпорация "Росатом " строит БелАЭС в 50-ти километрах от Вильнюса. Литовское правительство утверждает, что работы ведутся без соблюдения стандартов безопасности и защиты природы. Минск эти претензии о отрицает.
С целью воспрепятствовать проекту, Литва обещает не впускать электроэнергию с этой станции, однако эксперты считают, что блокада была бы эффективной только в случае, если ее поддержат другие страны региона.
Литовское правительство еще в начале 2016 года обратилось к Латвии, Эстонии, Польше и Финляндии с призывом не впускать электроэнергию с БелАЭС на рынок ЕС, однако такую инициативу пока поддержала лишь Польша.
В опросе, проведенном 10-24 августа, приняли участие 1014 респондентов в возрасте от 15 до 74 лет.
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