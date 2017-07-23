Две трети жителей Литвы считают, что ситуация в стране ухудшается

Результаты опроса общественного мнения, проведенного компанией Baltijos tyrimai по заказу агентства ELTA 13-26 июня показывают, что за последний месяц число жителей, полагающих, что дела движутся в худшую сторону, увеличилось на 3%. По сравнению с исследованием июня прошлого года, мнение жителей страны по этому вопросу не изменилось.

Мнение, что дела в стране развиваются в лучшую сторону, чаще высказывали женщины, молодежь до 30 лет, жители больших городов, респонденты с высшим образованием и доходом более 900 евро на семью в месяц, студенты и учащиеся, а также специалисты и служащие.

Более других ситуацией в стране не довольны мужчины, люди старше 50-ти лет, жители сельской местности, респонденты с неоконченным средним образованием и доходами семьи до 550 евро в месяц, рабочие, фермеры, пенсионеры и безработные, респонденты польского происхождения.

Позиции, что дела в Литве в последнее время развиваются в лучшую сторону, чаше всего придерживаются те, кто поддерживает две партии: правящий Союз крестьян и зеленых (62% из них указали, что дела улучшаются) и оппозиционное Движение либералов (43%).

Наибольшими пессимистами, как и месяц назад, являются избиратели партии "Порядок и справедливость" (77% считают, что дела в стране ухудшаются) и Союза Избирательной акции поляков Литвы - Христианских семей (74%).