Два счастливчика из Литвы выиграли в лотерею 300 000 евро

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ru.DELFI.lt
четверг, 29 декабря 2016 г. 19:32
Накануне Рождества двум сыгравшим в лотерею Eurojackpot жителям Литвы улыбнулась удача: им удалось угадать 5 заветных чисел и выиграть по 155 866 евро. Один победитель лотереи проживает в Вевисе, другой — в Клайпеде, говорится пресс-релизе организаторов.
© Shutterstock nuotr.

Победитель лотереи из Вевиса, некоторое время работавший в Норвегии, однако вернувшийся на родину, в данный момент много ездит по Литве. По его словам, лотерейные билеты он предпочитает покупать в разных городах страны.

О большом выигрыше мужчина узнал неожиданно.

«Перед Сочельником мы сидели с ребенком и как раз по телевизору показывали передачу Eurojackpot. Я в это время билеты не проверял, но в конце услышал, что кто-то выиграл большую сумму с купленным в Вевисе билетом», - рассказал игрок.

Он проверил свои билеты, просмотрел видеозапись передачи и убедился, что именно его билет выиграл. По словам счастливчика, после выигрыша он не мог спать ночами и ждал момента, когда сможет приехать в представительство лотереи.

«Я себе пообещал, что если когда нибудь выиграю, то некоторую сумму выделю на детей, болеющих онкологическими болезнями. Наверное, это мое доброе желание услышал кто-то сверху, потому что сейчас я могу его воплотить в жизнь», - сказал житель Вевиса.

Другой победитель - бывший военный из Клайпеды. О своем выигрыше он узнал, проверив билет по интернету.

«И сразу своей подруге сказал, что теперь поедем в Париж», - сказал победитель. Он также намерен большую сумму отложить на будущее.

«Мы живем в собственном доме. Быт у нас устроен, дети также хорошо живут, полностью обеспечены, всего хватает. Так что их поддерживать не надо», - сказал счастливчик.

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Два счастливчика из Литвы выиграли в лотерею 300 000 евро
Накануне Рождества двум сыгравшим в лотерею Eurojackpot жителям Литвы улыбнулась удача: им удалось угадать 5 заветных чисел и выиграть по 155 866 евро. Один победитель лотереи проживает в Вевисе, другой — в Клайпеде, говорится пресс-релизе организаторов.

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