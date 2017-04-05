Другое лицо Литвы: показатель, по которому страна на дне в ЕС

Проблема неравенства в последнее время стала одной из самых актуальных тем в Литве. Ничего странного в этом нет, поскольку по разным показателям неравенства страна находится на дне списка в Европе, к примеру, по имущественному неравенству хуже Литвы только Сербия.

По словам экспертов, о неравенстве доходов говорить легче всего, поскольку его подсчитывают объективно, а полученные данные можно сравнить с данными других стран.

"Доходы - это денежный поток за определенное время, обычно это доходы за год, за месяц. Считают доходы на одного члена семьи. Их учитывают после оплаты налогов, доходами считаются не только зарплата, но и социальные выплаты, т.е. то, что люди получают от государства", – сказал профессор ВУ Ромас Лазутка.

Экономист банка Nordea Жигимантас Маурицас сказал, что неравенство доходов измеряют при помощи двух показателей. Первый – коэффициент Джини, показатель которого колеблется в пределах от 0 (абсолютное равенство) до 100 (абсолютное неравенство).

По данным коэффициента Джини, хуже Литвы в Европе только Сербия, неравенство меньше даже в Болгарии и Румынии. Но Маурицас заметил, что у этого коэффициента есть недостатки.

"Он не совсем показывает разницу между самыми богатыми и самыми бедными. Может быть такое, что очень богатых немного, но кривая искажается, поскольку есть большая группа с доходами 1000–1500 евро, тогда коэффициент покажет большое неравенство, но это не обязательно плохо, это сильный средний класс", – сказал экономист.

Имущественное неравенство

Имущественное неравенство подсчитать по показателю сложно, часто не хватает данных для этого. Маурицас отметил, что самая большая проблема возникает тогда, когда надо оценивать имеющееся имущество.

"Что такое имущество? Обычно большую часть имущества составляет недвижимость. Естественно, что имущество жителей крупных городов дороже, чем имущество жителей небольших населенных пунктов и сел. Скажем, в Вильнюсе жилье стоит 100 000 евро и больше, а в Новой Акмяне такое же можно купить за 10 000– 15 000 евро.

Другой момент, как оценить оставшееся имущество. Хорошо, если это вклады в банке, акции, облигации. Но есть другое имущество: ювелирные изделия, произведения искусства, автомобили", – заметил Маурицас.

Лазутка признал, что было бы интересно сравнить данные об имуществе жителей, но таких оценок, к сожалению нет. На Западе это пытаются делать, например в США, где 1% самых богатых людей управляет большей частью имущества в стране.

"Если государство хочет снизить неравенство, больше внимания надо уделить не имущественному неравенству, поскольку государство напрямую это имущество не распределяет, это не приемлемо. Перераспределяют доходы, поэтому для госполитики важнее неравенство доходов, об этом и знаем больше", - сказал Лазутка.

Социальное неравенство

Просто объяснить, что такое социальное неравенство - практически невозможно. По словам профессора Лазутки, когда в стране людей дискриминируют по национальному, расовому, половому признаку - это уже социальное неравенство.

Профессор заметил, что в этом вопросе в Литве также недостаточно проводится исследований, поэтому что-то выделить сложно. Говоря о социальном неравенстве, часто упоминают две Литвы - Вильнюс и остальную часть страны, говорят, что у людей неравные возможности.

"Но реально об этом мало знают, мало исследуют. Можно говорить город/деревня, но есть и бедствующие горожане, и процветающие жители провинции. Это грубое распределение, нужны более детальные данные", – сказал Лазутка.

"Социальное неравенство - это актуальный вид неравенства, особенно в таких странах, как Литва. К примеру, если дети растут в Вильнюсе, у них есть возможность учиться в лучших школах, получают лучшее образование, благодаря лучшему образованию у них лучше возможности при поступлении в университет, затем они могут претендовать на большую зарплату и т.д.

А живущие в селах не могут учится в хороших школах, не поступают в университет и тут закручивается отрицательный круг. Это новый феномен в Литве, если родишься в бедной семье или в провинции, тебе сложнее подняться на высший уровень, чем тому, кто родился в большом городе, в столице или в богатой семье", – заметил Маурицас.

Слова экономиста подтверждает и Лазутка, по словам которого, он с коллегами проводил исследование о доступности престижного образования в Литве, которое показало, что молодые люди из богатых семей, родители которых хорошо образованы и занимают высшие посты, чаще поступают на лучшие специальности.

"Мы смотрели, кто поступает на медицину, право, экономику, психологию в Вильнюсском университете. Видно, что на этих престижных программах относительно больше детей из состоятельных семей.

Можно сказать, что это социальное неравенство. Если ребенок рождается в провинции, в малообеспеченной семье, родители у него малообразованные, то он может поступить в университет, но это не будет престижная специальность, потом им будет нелегко найти работу, а если находят, то зарплата бывает ниже", – сказал профессор.