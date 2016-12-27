Драма в Шимонисе: мэр велел снять звезду с верхушки елки

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ru.DELFI.lt
вторник, 27 декабря 2016 г. 15:15
Жители литовского городка Шимонис (Купишкский район) праздники этого года запомнят надолго: мэр района консерватор Дайнюс Бардаускас потребовал снят пятиконечную звезду с верхушки елки. Жители города не подчинились требованиям мэра и не дали подъехать к елке тяжелой технике.
© simonys.lt nuotr.

"И лекарства пьем, и нервничаем, мы ничего плохого не хотели", – вздыхает председатель общины Шимониса Зита Нацювене.

Конфликт произошел на прошлой неделе. Верхушка украшенной жителями елки не понравилась живущему неподалеку мэру Бардаускасу. Поскольку жители никак не связывали верхушку с советским символом и отказались снять ее, Бардаускас как минимум дважды присылал специальную технику. Люди не дали крану подъехать к елке – заставили проезд машинами.

По словам Нацювене, молодой человек, который сделал верхушку, родился в независимой Литве и ни о каких провокациях даже не думал. Тем более, что с одной стороны звезда синяя, а с другой - розовая. "Она ярко светит, но может не стоит все уравнивать. Если в советское время на 100 лет это присвоили, может мы сейчас может забрать назад?", – сказала председатель.

"Конечно, люди обиделись", – оценила она действия мэра. Женщина сказала, что первый подъемник приехал непонятно зачем – он явно был слишком низким. "Когда сказали, что приедет другой, людей охватил азарт, они решили защитить верхушку. Я разнервничалась – говорю, может, мы на самом деле чего-то не знаем, я сама - ребенок ссыльных, спросила у брата, вчера ему звонила, боялась – думала, может, мы не правы. Он посмеялся, говорит, мы Вифлеем украсили пятиконечными звездами", – сказала Нацювене, прибавив, что не хочется раздувать огонь вражды.

Драма в Шимонисе: мэр велел снять звезду с верхушки елки
© simonys.lt nuotr.

"Я свое мнение не меняю. И сейчас также считаю – красная пятиконечная звезда рубинового цвета, как на Спасской башне Кремля. Это главная елка Шимониса, едешь - издали видно, публичное место, рядом с тем, где убивали партизан и оскверняли их тела. Красная верхушка – как в советское время на елках. Думаю, это плохой выбор", – считает мэр Бардаускас.

Сам мэр, живущий недалеко от Шимониса, увидел верхушку елку издали.

Мэр сказал, что сначала пытался говорить с представителями общины, которые украшали елку. Он сказал, что предлагал хотя бы закруглить концы звезды, или сделать ее шестиконечной, может изменить цвет. Однако мужчины не согласились – заявив, что таких звезд полные торговые центры, пятиконечная звезда сияет и на каунасской елке.

Dainius Bardauskas (centre) Šimonyse
Dainius Bardauskas (centre) Šimonyse
© simonys.lt nuotr.

Бардаускас сказал, что пытался предложить другую верхушку, но люди не согласились и заставили проезд.

"Не хотелось повторять некоторые действия в Каунасе (изъятие девочки в Гарляве – DELFI), тем более, в такое время. Конечно, можно было (наказать - DELFI) за нарушение общественного порядка и т.д. Я остаюсь при своем мнении – в Литве, особенно в нынешней геополитической ситуации этого не должно быть", – сказал Бардаускас.

Однако, мэр считает, что дома можно украшать елки, как хочется. Он считает, что, возможно, мужчины не подумали, а потом на первый план выступили амбиции. Елку нарядили в пятницу. Мэр вел переговоры в субботу и в воскресенье. Позже, по словам мэра, пузырь раздули политические оппоненты.

Мэр сказал, что и сами горожане по-разному оценивают украшенную елку, у инакомыслящих их мнения никто не спрашивал.

С советской символикой верхушку не связывают не только жители Шимониса, но и политолог Нериюс Малюкявичюс.

"Видно, нужно глубже понимать аргументы и мотивы, но из того, что я сейчас слышу, очень странные приоритеты повестки дня мэра, особенно в праздники. В свете борьбы с символами – по тому, как все представлено, я не понимаю, где здесь связь с советским временем. Пятиконечная звезда - очень древний символ", – сказал DELFI политолог.

Малюкявичюс сказал, что тут есть неприятная связь со скандалом в России. В Калининградской области журналисты раздули скандал, будто в Риге на Рождество использовали снежинки в виде свастики.

Политолог отметил, что особенность символов в том, что разные аудитории по-разному их "читают". Но политик на то и политик, чтобы понимать последствия своих действий.

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