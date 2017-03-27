Драма в Лаздияй: закрытых дома детей вызволила полиция, мать вернулась пьяной

В воскресенье поздно вечером полиция, спасатели и бригада врачей и специалисты службы защиты прав детей мэрии Лаздийского района спасали детей, которых мать на целый день оставила одних и ушла пить.

Полицию вызвали прохожие, которые в воскресенье вечером заметили детей, которые с балкона на втором этаже просили о помощи.

Дети пытались перелезть через перила балкона, просили, чтобы кто-нибудь открыл дверь их квартиры.

Одному из детей – семь, второму – всего пять лет. 11-летний ребенок, как позже выяснилось, ушел из дома на поиски матери, которая ушла утром.

Уходя, он закрыл комнату общежития, оставив в ней детей одних.

Специалист по защите прав детей Рамуне Гурявичене сказала DELFI, что когда поздно вечером ей сообщили об оставленных дома одних детях, она приехала на место и потребовала ломать дверь.

"Я спросила у детей, когда мать ушла из дома. Они сказали, что очень давно, утром. На весь день трое малолетних детей были оставлены одни. В комнате (это социальное жилье) был порядок, однако выяснилось, что детей оставили в комнате без еды. Во всей квартире мы нашли лишь кусок хлеба и несколько маринованных огурцов", - сказала Гурявичене.

Когда полиция пыталась вызволить детей, пришла их мать. В крови женщины было 2,05 промилле.

Детей на время передали в Лаздийскую больницу, 27 марта будут решать вопрос назначения временной опеки.

DELFI недавно писал об этой семье из Лаздияй. Сообщалось, что старшего мальчика избил сосед, бывший полицейский. Дело было прекращено, поскольку мать ребенка заключила мировое соглашение с обидчиком сына.