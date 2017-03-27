Драма в Лаздияй: закрытых дома детей вызволила полиция, мать вернулась пьяной

 (4)
ru.DELFI.lt
понедельник, 27 марта 2017 г. 08:20
В воскресенье поздно вечером полиция, спасатели и бригада врачей и специалисты службы защиты прав детей мэрии Лаздийского района спасали детей, которых мать на целый день оставила одних и ушла пить.
smurtas prieš vaikus, prievarta, pedofilija, agresija, našlaitis, nuskriaustas
© Shutterstock nuotr.

Полицию вызвали прохожие, которые в воскресенье вечером заметили детей, которые с балкона на втором этаже просили о помощи.

Дети пытались перелезть через перила балкона, просили, чтобы кто-нибудь открыл дверь их квартиры.

Одному из детей – семь, второму – всего пять лет. 11-летний ребенок, как позже выяснилось, ушел из дома на поиски матери, которая ушла утром.

Уходя, он закрыл комнату общежития, оставив в ней детей одних.

Статьи по теме:
Избивший ребенка бывший полицейский ушел от ответственности  (7)
В Лаздияй за насилие над ребенком задержан бывший сотрудник полиции  (11)

Специалист по защите прав детей Рамуне Гурявичене сказала DELFI, что когда поздно вечером ей сообщили об оставленных дома одних детях, она приехала на место и потребовала ломать дверь.

"Я спросила у детей, когда мать ушла из дома. Они сказали, что очень давно, утром. На весь день трое малолетних детей были оставлены одни. В комнате (это социальное жилье) был порядок, однако выяснилось, что детей оставили в комнате без еды. Во всей квартире мы нашли лишь кусок хлеба и несколько маринованных огурцов", - сказала Гурявичене.

Когда полиция пыталась вызволить детей, пришла их мать. В крови женщины было 2,05 промилле.

Детей на время передали в Лаздийскую больницу, 27 марта будут решать вопрос назначения временной опеки.

DELFI недавно писал об этой семье из Лаздияй. Сообщалось, что старшего мальчика избил сосед, бывший полицейский. Дело было прекращено, поскольку мать ребенка заключила мировое соглашение с обидчиком сына.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Общество

ВВС Литвы должны перейти на западные вертолеты с 2022 года (12)

Raimundas Karoblis
ВВС Литвы должны перейти на новые западные вертолеты с 2022 года, постановил Совет по оборонным ресурсам (СОР), заседание которого состоялось на прошлой неделе.

Немецкий историк поднял вопрос, который пристыдит многих в Литве (103)

Christophas Dieckmannas
Эффективное сотрудничество немцев с литовцами стало смертельной ловушкой для евреев Литвы. В Литве евреев убивали патриоты – этнические националисты, которые надеялись на создание этнического государства без евреев, русских и поляков.

Представители НПО: Германия может вернуть Литве беженцев (12)

Представители НПО: Германия может вернуть Литве беженцев
Миграционные службы Германии информировали Литву о том, что возвращают одного беженца. Хотя он еще и не достиг Литвы, представители организующих интеграцию беженцев неправительственных организаций (НПО) говорят, что это может быть предупреждением о том, что возвращаемых беженцев в ближайшее время будет больше.

На этой неделе в Литву придет весна (1)

На этой неделе в Литву придет весна
В начале недели снова будет радовать солнце и тепло, правда настроение будет портить неприятный ветер. С середины недели похолодает, ожидаются осадки. В конце недели погода будет ужасной: по ночам заморозки, смешанные осадки – будет пасмурно и сыро. Зато в первые выходные апреля обещают наступление весны. Потеплеет.

Драма в Лаздияй: закрытых дома детей вызволила полиция, мать вернулась пьяной (4)

smurtas prieš vaikus, prievarta, pedofilija, agresija, našlaitis, nuskriaustas
В воскресенье поздно вечером полиция, спасатели и бригада врачей и специалисты службы защиты прав детей мэрии Лаздийского района спасали детей, которых мать на целый день оставила одних и ушла пить.
Facebook друзья
Rambler's Top100