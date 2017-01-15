Драма доктора наук: все из-за моего постыдного возраста

Работники с научной степенью, лишившись работы, иногда не могут устроиться даже в торговый центр или им приходится работать таксистами – такими наблюдениями поделилась преподаватель философии.

Преподаватель философии Мария Онищик в Facebook поделилась своим опытом в поиске работы. Весной 2016 года она осталась без работы (было решено реорганизовать Кафедру философии университета им. Витаутаса Великого.

"Важнейшая и самая решающая цифра: мне 57 лет. Постыдная цифра, возникает в умах тех, кто получает мое резюме с датой рождения 1959 г. Если из любопытства или по долгу резюме прочтут, то узнают о следующие квалификации и дипломах: преподаватель теории музыки, учитель религии, бакалавр теологии, сертификат смежной специальности английская филология, магистр философии и доктор философских наук.

Еще у меня есть свидетельство об окончании курса для органистов и гидов. В голодные молодые годы я работала почтальоном, а в зрелые голодные годы – журналистом в газете "XXI век"; позже два года работала секретарем. За 16 лет педагогической деятельности я подготовила и преподавала 18 курсов по философии; выпустила 29 научных статей на литовском и английском языках, 6 научно-популярных статей, 2 перевода, 1 учебное пособие на английском языке, 4 рецензии; участвовала в 22 конференциях", - рассказала Онищик о своей научной и трудовой деятельности.

Специалист рассказала, что несмотря на такой опыт, работу она найти не смогла. Она посылала резюме в различные компании, но тщетно или предлагали мизерную зарплату. По словам женщины, не выход и работа ан себя, а научных сотрудников на работу не берут даже торговые центры.

"Сейчас уже ясно, что нет смысла искать работу переводчика или какую-то самостоятельную работу, для этого нужно свидетельство об индивидуальной деятельности, я не могу себе позволить его купить, а при новых налогах это вообще становится невозможным.

Остается работа наемная или нелегальная. Кстати, один мой знакомый в похожем положении получил нелегальный перевод: делает переводы о каких-то химических веществах; сам не понимает содержания этого текста, но заказчики довольны и обещают заплатить; другой, даже являясь специалистов по арабскому языку, уже второй год не может найти работу (на что живет, не знаю, ведь наша страна только полгода выплачивает пособие по безработице, а потом - ничего, а скоро обложит это пособие налогами).

Одна знакомая доктор филологических наук пыталась устроиться кассиром в ТЦ. Не взяли. Сказали - кассиры нужны, а доктора наук – нет. Много нас таких дипломированных сборщиков сена. Молодежь хотела бы получить ходовую на рынке специальность, например, официанта, медсестры и т.д., но не могут, за учебу надо платить", - писала Онищик.

"Сидишь вот так дома, месяцы превращаются в дни, разговариваешь с котом, с компьютером; кстати, при такой жизни есть и экономические "плюсы", например, одежда не нужна совсем, не надо тратиться на транспорт, воду можно экономить, не умываясь, ведь тебя никто не видит, если выходишь из дома только в магазин или на Биржу труда (а работники Биржи труда хотят видеть тебя как можно реже, поскольку они тебе могут только посочувствовать, больше ничего предложить не могут...), и ты убеждаешься, что больше нигде работать не можешь.

Не могу и работать таксистом - это популярная среди научных сотрудников специальность; не могу работать даже почтальоном, поскольку есть требование – собственный автомобиль, а у меня его никогда не было и водить машину я не умею. Не могу работать уборщицей – нет сил. Могла бы работать посудомойщицей (мне нравится мыть посуду), но такая работа только "комбинированная" – посудомойщица-уборщица, обычно на полставки. И действительно, я не могу выполнять такую никому ненужную, бессмысленную и даже вредную работу", - писала Онищик.

По данным Биржи труда, вакансии для научных сотрудников практически не появляются.

Специалист БТ Милда Янкаускене признала, что найти работу научным сотрудникам сложно. Сейчас осуществляют проект по приобретению новой квалификации:

"Сейчас БТ осуществляет проект "Поддержка безработных старшего возраста" и приглашает людей старшего возраста, которые хотят и могут работать участвовать в проекте, чтобы удержаться на рынке. Новую квалификацию уже получили 2500 человек старшего возраста, из них 1500 трудоустроились или занялись индивидуальной деятельностью. Сейчас 1100 человек проходят курс обучения. Они получают квалификацию водителей грузовых машин, санитаров, отдельщиков, бухгалтеров, поваров, продавцов и др. Есть возможность трудоустройства у людей с пользующимися спросом профессиями, а вот вакансии для научных сотрудников практически не регистрируются".