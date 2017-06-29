Дожди и грозы продержатся до конца недели

Дожди и грозы в Литве должны сохраниться до конца недели, прогнозирует Гидрометеослужба страны.

В пятницу ночью возможны кратковременные дожди с грозами, местами сильные, ветер шквальный, возможен град.

Порывы шквального ветра могут достигать 15-20 м/сек. Минимальная температура - 15–20 градусов тепла. Днём ожидаются кратковременные дожди, местами с грозами. Ветер южный, юго-западный, порывы до 15-17 м/сек. Максимальная температура - 21-26, на взморье - 18-20 градусов.

В субботу ночью кое-где пройдут кратковременные дожди, днём возможна гроза. Температура ночью - 13–17, днём - 20–25 градусов, на взморье - около 18 градусов тепла.

В воскресенье также будет дождливо, гроза не прогнозируется. Дождливая погода будет и на следующей неделе, станет прохладнее - днём до 16-19 градусов.