Дожди и грозы продержатся до конца недели

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BNS
четверг, 29 июня 2017 г. 15:46
Дожди и грозы в Литве должны сохраниться до конца недели, прогнозирует Гидрометеослужба страны.
© DELFI / Tomas Vinickas

В пятницу ночью возможны кратковременные дожди с грозами, местами сильные, ветер шквальный, возможен град.

Порывы шквального ветра могут достигать 15-20 м/сек. Минимальная температура - 15–20 градусов тепла. Днём ожидаются кратковременные дожди, местами с грозами. Ветер южный, юго-западный, порывы до 15-17 м/сек. Максимальная температура - 21-26, на взморье - 18-20 градусов.

В субботу ночью кое-где пройдут кратковременные дожди, днём возможна гроза. Температура ночью - 13–17, днём - 20–25 градусов, на взморье - около 18 градусов тепла.

В воскресенье также будет дождливо, гроза не прогнозируется. Дождливая погода будет и на следующей неделе, станет прохладнее - днём до 16-19 градусов.

BNS
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