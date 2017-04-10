Достойны ли права голоса осужденные за тяжкие преступления?

Литовская Конституция предусматривает, что в выборах не могут принимать участие только те граждане, которые признаны судом недееспособными. Однако не существует каких-либо положений Конституции, запрещающих голосовать заключенным, сообщает LRT.lt.

Комитет по правам человека Организации Объединенных Наций комментировал, что если осужденный за уголовное преступление лишается права голоса, то период лишения должен быть соразмерным тяжести преступления и наказанию.

Основания для ограничения участия в свободных выборах указываются и в других международных документах. Тем не менее, для того, чтобы заключенные, отбывающие наказание в Литве, в том числе и осужденные на пожизненное заключение, утратили право голоса, нужно изменить Конституцию и другие законы, так что без политической воли тут не обойтись.

В тюрьмах Литвы в настоящее время находится более 6 000 человек, которые достаточно активно участвуют в выборах. Во время последних парламентских выборов, которые состоялись в октябре прошлого года, проголосовала почти половина арестованных и осужденных.

«Избирательное право является одним из наиболее важных прав человека. Согласно нашей Конституции, человек, принимая участие в выборах, реализует свое право на непосредственное участие в управлении страной. Так что эти ограничения должны быть очень осторожными. В соответствии с Конституцией, в выборах не участвует только те лица, которые признаны судом недееспособными», - объясняет эксперт конституционного права, профессор университета им. М. Рёмериса Витаутас Синкявичюс.

В некоторых странах ЕС право голоса заключенных ограничено. Этот запрет применяется в соответствии с типом преступления и продолжительностью заключения. Такие ограничения применяют Франция, Италия, Австрия, Бельгия, Германия, Польша, Португалия, Греция и другие страны. А, к примеру, Великобритания право голоса отнимает у всех осужденных.

Несколько лет назад и литовское Министерство юстиции пыталось лишить права голоса осужденных, совершивших тяжкие преступления, такие, например, как убийство. Было высказано мнение о том, что это будет дополнительное наказание, кроме того, так можно будет избежать покупки голосов в тюрьмах, но эта идея в Сейм так и не прошла.

«Если человек осужден на длительное время, даже не на пожизненное заключение, а например, на 10-15 лет за серьезные преступления, он совершенно уже не ориентируется в ситуации, это нормальная вещь. И голосование, скажем, не может быть вполне адекватным. Особенно, когда были те немногие факты, когда делалась попытка повлиять на волю заключенных, то почему бы и нет. Ведь постоянно каждый раз на выборах некоторое движение происходит в тюрьмах, вплоть до уголовных дел», - говорит заместитель председателя парламентского Комитета по правовым вопросам Стасис Шедбарас.