Донбасс: погиб воевавший на стороне сепаратистов гражданин Литвы

Г.Запасник, который по данным литовской полиции родился 1968 году (однако в документах сепаратистов указан 1969 год), находился в Литве в розыске. В отношении него возбуждены два уголовных дела. Одно досудебное расследование ведется в связи с хранением оружия и боеприпасов, другое - в связи с участием в деятельности вооруженной террористической группировки.

В ходе расследования дела о хранении оружия Г.Запасник покинул Литву. В 2015 году полиция объявила его в розыск, позже выяснилось, что беглец (ранее судимый за контрабанду) уехал в Россию, а оттуда в оккупированный украинский Донбасс. Там он присоединился к сепаратистам и с 7 марта 2015 года воевал на их стороне.

В интервью, которое он дал информационному агентству сепаратистов, Г.Запасник утаил, что покинул Литву потому, что ему грозит тюрьма за уголовное преступление. Он рассказал, что насмотрелся российского телевидения и решил "помочь братьям-славянам".

Проживавший в одной из деревень староства Эйшишкес Г.Запасник утверждал, что после войны намерен остаться в Донбассе, поскольку с Литвой его ничего не связывает - отец умер, семьи у него нет. Это DELFI подтвердила глава отдела социальной помощи и здравоохранения самоуправления Шальчининкайского района Регина Соколович. По данным самоуправления, ближайшие родственники Г.Запасника - двоюродные братья.

В начале июня в социальной сети, на странице "Груз-200 из Украины в Россию" появилась лаконичная запись: "Груз-200 в Литву, Григорий Запасник, позывной "Литва". Написано, что Г.Запасник умер 26 мая этого года. "Груз-200" - так в российской армии обозначают транспорт, который доставляет погибших российских солдат.

Однако, похоже, что тело Г.Запасника осталось на Украине, либо его перевезли в Россию, поскольку в Литву он доставлен не был. По крайней мере, у самоуправления Шальчининкайского района таких данных нет.

Главный специалист отдела коммуникации Генеральной прокуратуры Рита Стундене подтвердила DELFI, что прокуроры знали о смерти этого подозреваемого на Украине. Однако никаких официальных данных о его смерти нет, поэтому возбужденные в его отношении дела не прекращены. Пока нет официального подтверждения смерти (маловероятно, что оно когда-либо появится), никакие версии не исключаются.

По словам сотрудников ДГБ, не исключено, что смерть Г.Запасника - инсценировка, чтобы скрыться от правоохранительных органов.