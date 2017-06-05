Документ операции по массовой депортации жителей Литвы внесён в реестр ЮНЕСКО "Память мира"

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BNS
понедельник, 5 июня 2017 г. 18:04
Хранящаяся в Особом архиве Литвы карта проводимой в 1949 году операции "Прибой" по массовой депортации советскими властями жителей страны признана документом национального значения и внесена в национальный реестр ЮНЕСКО "Память мира".
© DELFI / Kiril Čachovskij

Как в понедельник сообщил Особый архив Литвы, признание схем расположения спецсил и средств во время проведения операции "Прибой" объектом документального национального значения является важным шагом по сбережению исторической памяти и уважения к памяти подвергшимся советским репрессиям людей.

Схема дислокации, составленная Министерством госбезопасности Литовской Республики (МГБ) 17 марта 1949 г. является оригинальным документом, содержание которого раскрывает детальную подготовку к жестокой акции советских репрессивных структур по отношению к гражданским лицам. Схему тушью и цветными карандашами начерчена на изготовленной типографским способом карте Литвы.

В марте-апреле 1949 года советские репрессивные структуры и военные проводили операцию массовой депортации жителей "Прибой", которая была самой масштабной акцией послевоенного геноцида в оккупированных СССР странах Балтии, в результате которой было сослано около 95 тыс. жителей: около 32 тыс. из Литвы, около 42 тыс. из Латвии и примерно 21 тыс. из Эстонии. Значительную часть сосланных в ходе этой операции были женщины и дети до 16 лет.

От прежних послевоенных депортаций эта операция отличалась тем, что в Красноярский край, Новосибирскую, Омскую, Томскую и Иркутскую области жителей из оккупированных стран Балтии впервые высылали на неопределённый срок, т.е., на всю оставшуюся жизнь.

В операции "Прибой" в Литве принимали участие 2835 оперативно-боевых групп общим числом 30 тыс. 452 человека, советские воины-пограничники, члены истребительных батальонов ("ястребки"), совпартактив. Для перевозки ссыльных было выделено 1716 автомобилей, на железнодорожных станциях городов и областных центров были подготовлены 1302 вагона, из которых сформировали 21 эшелон.

BNS
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Документ операции по массовой депортации жителей Литвы внесён в реестр ЮНЕСКО "Память мира" (8)

Документ операции по массовой депортации жителей Литвы внесён в реестр ЮНЕСКО Память мира
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