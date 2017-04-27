Доходы жителей Литвы - что, откуда и сколько на самом деле

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ru.DELFI.lt
четверг, 27 апреля 2017 г. 15:21
Согласно данным национальных счетов, с 2004 по 2014 г. жители Литвы 24% доходов получили за счет имущества. "Это очень большая часть", – сказал профессор Ромас Лазутка.
© DELFI / Karolina Pansevič

50% доходов были получены в виде зарплат, 14% – в виде страховых выплат работодателя, еще 12% - переизбыток деятельности и смешанные доходы (чистые).

24% доходов с имущества - это самый большой показатель по ЕС.

Для сравнения, в Латвии эта часть доходов составляет 11%, в Эстонии – 8%, в Польше – 7%.

"В Литве есть очень большая часть имущества. Не только недвижимого, но и финансового, это доходы владельцев компаний. Литва этим выделяется.

Многие сомневаются (и мы можем сомневаться), но это источник национальных счетов и возможно, что часть имущественных доходов в национальных счетах учитывается или как доходы тех, кто работает на себя, или как часть зарплаты.

Хотя часть зарплат указывается и включается "теневая" зарплата, т.е. нелегальные доходы с труда (около 15%). Быть может, недостаточно, быть может, доходы от самостоятельной деятельности больше", – предположил Лазутка.

Эти данные он представил 21 апреля на конференции "Неравенство доходов в странах Балтии: что знают исследователи и что думают жители" в Соцмине.

Как объяснил Лазутка. первичные доходы - это то, что люди получают за участие в экономической деятельности – за самостоятельную работу, как владельцы собственного дела или как наемные работники.

"Первичные доходы получают только при вмешательстве государства. Их делят на следующие крупные группы: компенсации работникам (зарплаты, взносы на социальное страхование), смешанные доходы, доходы от имущества (проценты, рента, перераспределение средств компаний, доходы застрахованных людей)", – сказал он.

Первичные доходы - это не то же самое, что доходы, которыми располагают жители.

"После этого наблюдается вмешательство государства, оно собирает доходы и налоги на имущество, взносы по соцстрахованию и выплачивает выплаты, к примеру, социальные.

Так получаются доходы, которыми жители располагают, они и являются основными источникам оценки материального положения жителей и распределения доходов между отдельными слоями", – сказал Лазутка.

Проведенное исследование показало, что неравенство доходов до социальных выплат в Литве и Латвии такое же, как в Швеции и Дании.

Однако в отличие от северных стран, распределительная роль стран Балтии очень незначительная. Налоговая система в странах Балтии практически не уменьшает неравенство.

"Домашним хозяйствам в Литве приходится достаточная часть ВВП, поскольку его смежные компоненты (потребление капитала, косвенные налоги, выплаты за границу) невелики. Проблема распределение доходов, а не общий их уровень", – сказал Лазутка.

Он сказал, что для снижения неравенства в Литве нужно изменить налоговую систему.

"В Вашингтоне на стене налоговой инспекции написано, что "Налоги -
это то, что мы платим за цивилизованное общество". Если налогов мало, то и цивилизации не хватает", – сказал он.

Лазутка сравнил доходы с основных налогов в странах Балтии со средними по ЕС.

"В Эстонии за счет потребления налогов собирают больше, чем по ЕС в среднем, в Латвии и Литве – примерно среднее количество. Если взглянуть на социальных взносы работодателей, то все страны собирают немало, несмотря на то, что эстонцы получают меньше.

В Литве налоги совпадают как по потребительским, так и по взносам работодателей. Однако налоги работников (социальные взносы и подоходный налог) отстают. Мы видим, что все три страны отстают и по налогам на капитал – наполовину или еще больше", – сказал он.

Налоги на капитал Лазутка назвал как потенциал для повышения налоговых сборов.

Коллега Лазутки Екатерина Навицке на конференции сказала: "В последние 10 лет 15% самых состоятельных жителей Литвы получили 35-40% всего роста доходов, а 15% самых несостоятельных получили 4–5%".

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