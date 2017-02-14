Договор о статусе военных США в Литве будет ратифицирован в порядке особой срочности

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BNS
вторник, 14 февраля 2017 г. 11:49
Сейм Литвы во вторник приступил к ратификации договора Литвы и США о статусе американских военных в стране.

В первом чтении члены Сейма единогласно, 112 голосами "за" утвердили законопроект о ратификации договора, а также общим соглашением одобрили рассмотрение проекта в порядке особой срочности, как этого просила президент Даля Грибаускайте.

При применении процедуры особой срочности окончательное голосование о ратификации договора будет проведено спустя три часа.

"Без сомнений, США являются главным гарантом нашей безопасности и стратегическим партнером Литвы в области обороны и безопасности. После агрессии России на Украине в 2014 году США первыми прислали в Литву дополнительные истребители воздушной полиции, а также роты для продолжительного пребывания, подтверждая тем самым, что безопасность Литвы заботит и США", - сказал представивший договор на ратификацию вице-министр обороны Витаутас Умбрасас.

17 января этот договор подписали министр обороны Литвы Раймундас Кароблис и посол США в Литве Энн Холл. Договор вступит в силу после ратификации.

Согласно данному договору американцам предоставляется право судить своих совершивших преступления военнослужащих, при этом предусматривается оговорка, что в исключительно важных случаях Литва может перенять такие дела под свою юрисдикцию. Соглашение также предусматривает право США на использование определенных военных объектов, хотя они и остаются в собственности Литвы.

Аналогичные договоры о сотрудничестве с США в 2017 году подписали Латвия и Эстония.

Двусторонние соглашения о сотрудничестве в оборонной сфере организуются по инициативе США. Они оговаривают статус военных США и членов их семей.

США с 2014 года дислоцируют в Литве роту своих военных. В этом году с ней в Литву прибыли и десять танков. Для участия в учениях также часто будет приезжать в Литву батальон из дислоцированной в Польше бригады.

BNS
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