Добровольческие силы Литвы отмечают 26-летие

17 января Добровольческие силы Литовской армии отмечают свое 26-летие.

В полдень на столичной площади Независимости состоится торжественное построение. Выступит спикер парламента Литвы Викторас Пранцкетис, первый глава независимой Литвы, председатель Верховного совета-Восстановительного сейма Витаутас Ландсбергис, министр обороны Раймундас Кароблис, командующий объединенным штабом ЛА генерал-майор Виталиюс Вайкшнорас и командующий Добровольческими силами полковник Артурас Ясинскас.

На мероприятии состоится торжественная церемония замены флага – поднимут новый флаг добровольческих сил вместо того, который был поднят четверть века назад - в 1991 году.

Будет награждена рота Добровольческих сил, продемонстрировавшая лучшие результаты боевой подготовки.

Ей вручат переходящую награду лучшей роты – воссозданный исторический меч XIV в.

На церемонии посмертно вручат медаль основателей Добровольческих сил ЛА полковнику Йонасу Семашке-Лепе.

Офицер и партизан Литовской армии Семашка в бою с советскими вооруженными силами отдал свою жизнь за свободу Родины 21 января 1947 года.

После обеда в Вильнюсе подпишут план сотрудничества между добровольческими силами трех стран Балтии.

17 января 1991 года после того как СССР силой пытался свергнуть законную власть в Литве Верховный совет принял закон о создании Добровольческих сил.

В 2003 г. Добровольческие силы были интегрированы в пехотные силы ЛА.

В Добровольческих силах служат около 4500 добровольцев, среди них - представители 500 военных-профессионалов.