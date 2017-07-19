Добравшиеся до Москвы участники "Миссии Сибирь" справились с первым вызовом

Полки с белым постельным бельем, попутчики, достающие из-за пазухи колбасу, вареные яйца и прочую еду – все это участники "Миссии Сибирь" увидели в поезде, следующем в Москву через Вильнюс.

12 часов в поезде для многих были необычным опытом, как и сон на второй полке.

Первая остановка команды из 16 человек - Москва. В столице России их по традиции встретил посол Литвы Ремигиюс Мотузас и пригласил в посольство на завтрак.

Весь вторник команда провела в обществе посла и его коллег. После завтрака они работали на расстрельном полигоне "Коммунарка".

В 1937-1953 гг. там похоронили около 150 литовцев, в из числе и как минимум трех министров межвоенной Литвы: Казимерас Скучас, Юлюс Чапликас и Антанас Тамошайтис.

Это место понемногу превращается в мемориал, где появился не один памятник. А те, кто знает, что среди 6000 расстрелянных там, есть их родственники, вешают на деревьях фотографии, цветы.

Участники "Миссии Сибирь" работали на это месте, убирая поваленные во время майской бури деревья – рубили дрова, очищали лес от поломанных сучьев.

Молодые люди стирали пот со лбов и признавали: "Больше всего умилило то, что сам посол искал топор, чтобы помочь нам. Работал искренне".

"Я думала, наш посол просто официально примет нас, пообщается и займется своими делами. Приятно, что он помог нам, был с нами и уделил весь день совместной работе", – сказала Биурте Норейкайте.

Первый вызов все приняли стойко. После тяжелой работы молодые люди вернулись в посольство. Там они провели ночь. В среду вечером они уже будут в Игарке.