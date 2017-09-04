Для жителей - бесплатные правовые консультации при трудовых спорах

Теперь, при возникновении несогласия между работодателем и работником, люди могут обратиться к консультантам Правовой клиники ВУ, чтобы они приняли участие в заседаниях комиссий по трудовым спорам, помогли ответить на задаваемые другой стороной вопросы, подготовили проекты процессуальных документов или провели другие действия, для которых раньше требовались отдельные нотариальные полномочия. Надеются, что это внесет свой вклад в эффективность защиты нарушенных прав и поощрит жителей больше обращаться в учреждение досудебного рассмотрения споров.

По словам главы ГТИ Йонаса Гричюса, договор будет выгоден для многих, кто обращается или намерен обратиться к институту трудового спора.

"Бесплатная правовая помощь конкретному человеку в конкретном случае, когда нужно подать соответствующие документы, заполнить заявления, очень ценна. Мы за то, чтобы правовая грамотность граждан расширялась (...) С другой стороны, и для студентов юридического факультета ВУ будет полезно "держать руку на пульсе практики", вблизи ознакомиться с работой комиссий по трудовым спорам", - утверждал Й.Гричюс после подписания договора.

Директор Правовой клиники ВУ Лауринас Тоторайтис в свою очередь утверждает, что сотрудничество с ВУ особенно актуально в связи с недавно принятым новым Трудовым кодексом и расширением компетенции комиссий по трудовым спорам при решении вопросов об увольнении с работы, не выплаченной зарплаты, возмещения нематериального ущерба и др.

Комиссия по трудовым спорам - обязательный институт досудебного рассмотрения трудовых споров, который разрешает индивидуальные и коллективные трудовые споры о правах. В комиссии по трудовым спорам могут обращаться как работники, так и работодатели, если полагают, что их права были нарушены.