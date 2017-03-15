Для выселяемых жителей Вильнюсского табора хотят предусмотреть компенсации за жилье

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BNS
среда, 15 марта 2017 г. 10:55
Для выселяемых жителей Вильнюсского табора, планируется предусмотреть компенсации, которые они могут использовать для аренды жилья за пределами табора.
© DELFI / Andrius Ufartas

В среду Совет Вильнюсского самоуправления должен рассмотреть описание компенсаций, которое предусматривает, что выплаты могут выделяться всем лицам ромской (цыганской) национальности, проживающим в Вильнюсском таборе в Киртимай, имущество которых и доходы на одно человека не превышают поддерживаемый государством уровень доходов, при этом имеющееся имущество которых изношено, а площадь, приходящаяся на одного человека меньше 10 кв. метров. Эти меры предусмотрены в рамках реализации утвержденной муниципалитетом программы интеграции цыган, то есть с целью их выселения из табора в микрорайоне Киртимай.

Как сообщил BNS вице-мэр Вильнюса Гинтаутас Палуцкас, компенсации составят 72 евро на одного человека. Выселяемым цыганам компенсации могут выделяться с этого когда, однако должен быть утвержден новый график, и тогда им не придется ждать в общей очереди с другими лицами, ожидающими подобных компенсаций.

"Мы хотим, чтобы табор был расселен. Жилье - это один из критических аспектов, поэтому мы дополнили общий порядок выделения компенсаций отдельной очередью для цыган", - пояснил Г. Палуцкас.

По данным переписи населения 2011 ода в Литве проживали около 2100 ромов. Вильнюсский табор является одной из наиболее значительных концентраций цыган в Балтийских странах. В Вильнюсском таборе в начале этого года проживало около 400 человек, около 100 их них - дети.

BNS
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