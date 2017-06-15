Для тех, кто едет в Палангу с семьей: развлечения, не требующие больших затрат

В Палангу с каждым годом приезжает все больше семей с детьми. И это не удивительно – молодых родителей курорт привлекает не только морем и песчаными пляжами, но и чистым сосновым воздухом, мягким климатом. Кроме того, в Паланге для детей существует масса развлечений, в том числе – и бесплатные.

Бесплатные пускания мыльных пузырей и сказки

Маленькие гости курорта, их родители и гости курорта могут принять участие в пускании мыльных пузырей, которое названо "Часом ловли ветра". На протяжении всего лета каждую субботу с 11 до 13 ч. волонтеры будут ждать детей на центральной площади города и в палангском Парке сказок. "Ничего с собой приносить не нужно – обо всем позаботятся организаторы. Дети могут просто веселиться", – сказала директор Палангского центра культуры и молодежи Вита Петраускене. В Парке сказок ждет не только пускание пузырей, но и возможность рисовать мелками, раскрашивать картинки.

© Organizatorių nuotr.

Неслучайно развлечения предлагаются не только на центральной площади, но и в парке. По словам Петраускене, это место выбрано не только из-за дружественной по отношению к детям обстановке, развитой инфраструктуры. Есть еще одна цель - заинтересовать детей литовскими сказками, а родителям предоставить возможность найти время для чтения книг детям. "Здесь литовские сказки можно не только прочитать, но и услышать. Около каждой скульптуры есть табличка, на которой название сказки написано по-литовски и по-английски. Нажав кнопку, можно услышать сказку на выбранном языке".

В конце ул. С.Дауканто, недалеко от парка Бирутес, в расположенном в сосновом бору Парке сказок стоят 4 скульптуры по мотивам литовских сказок: "Фасоль", "Лиса и кувшин", Волк глотает кость", "Солнце и луна".

"Я думаю, прогулка по Парку сказок может стать семейным ритуалом, который закрепит интерес к чтению. Скоро появится сказка "Ель - королева ужей", а потом и другие", - поделилась планами Петраускене.

Детский парк и площадка

Чтобы маленьким гостям курорта было весело, обязательно сводите их в Детский парк на перекрестке аллеи Наглиса и ул. Шермукшню. Вы доставите малышам несказанную радость. Там все развлечения для детей бесплатные – различные лазалки и горки, карусели, нетрадиционные качели и песочницы. Для безопасности детей территория парка огорожена. Для родителей в парке оборудованы скамейки, действует беспроводной интернет.

© Organizatorių nuotr.

На ул. Й.Басанавичяус, рядом со сквером Юрате и Каститиса недавно открылась детская игровая площадка. Она оборудована рядом с парком батутов. Пока родители прыгают на батутах, дети могут играть на детской площадке.

Vaikų parkas Palangoje © Asmeninio archyvo nuotr.

Родители могут наблюдать за играющими детьми, сидя в креслах-мешках. Площадка с лазалками работает только в сезон, полчаса развлечения там стоят 3, а час - 5 евро.

Знакомство с лесом в сопровождении егеря

Выходные в Паланге не обязательно проводить у моря. Опытный лесничий Раймундас Эреминас приглашает палангцев и гостей города в поход – "Примерь шляпу егеря".

Отдыхающих ждет поход по лесным тропам, встречи с птицами и дикими животными и знакомство с основами искусства следопыта. Егерь также обещает угощение из меню дровосека и возможность сделать доброе дело природе.

Эреминас сказал, что детям подобные приключения очень нравятся: "Я давно исследую природу, работаю в лесу, поэтому накопленными данными делюсь с маленькими посетителями леса. Дети многое замечают, они быстро учатся различать животных, замечать их, различают птиц, замечают их гнезда".

© Asmeninio albumo nuotr.

По словам лесничего, это развлечение особенно популярно среди семей с детьми. "Родители хотят, чтобы дети научились беречь и природу, кроме того, в лесу не бывает плохой погоды, поэтому экскурсии проводятся даже в дождь. Конечно, всех радует встреча с дикими животными – в палангских лесах много лосей, косуль, барсуков, лисиц, различных птиц", – рассказал Эреминас.

Вечерние экскурсии он проводит каждый рабочий день, а в выходные экскурсии проходят три раза в день - утром, днем и вечером. Экскурсия для группы из 5 человек стоит 9 евро в час, 6 и больше - 15 евро.

Инсектарий

В Паланге находится и единственный в Литве инсектарий. В нем можно увидеть пауков-птицеедов, различных жуков, скорпионов, палочников, богомолов, тараканов, многоножек, о насекомых могут рассказать работники инсектария. Кроме того, в инсектарии можно приобрести экзотического питомца.

Директор инсектария Миндаугас Маурукас сказал, что в плохую погоду всегда наблюдается наплыв посетителей: "Зоопарки интересуют не только взрослых, но и детей, но больше всего посетителей у нас бывает в дождливые дни. Иногда люди пугаются, увидев наших животных, однако все они живут в безопасных террариумах, поэтому повода для беспокойства нет".

Билет для взрослых стоит 3,5 евро, для детей с 3 лет – 2,5 евро.