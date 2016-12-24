Для посещения закрывается гора Гедиминаса

С субботы для посещения будет закрыт символ Вильнюса - гора Гедиминаса, сообщает ЛРТ.

После того, как начала оползать и другая сторона горы, мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс обвинил Национальный музей в отсутствии надлежащих действий и призывает передать эксплуатацию горы Министерству окружающей среды.

Министр культуры Лиана Руоките-Йонсон, встретившись с министром окружающей среды и директором Национального музея, отметила, что передача горы будет рассматриваться, но самое главное сейчас - это справиться со сложившейся ситуацией.

По ее словам. гора Гедиминаса должна быть приведено в порядок в надлежащий вид до конца февраля.

В этом году на северной части горы было два больших оползня - в феврале и октябре, а в декабре заметили образование оползня на южном склоне, недалеко от Бернардинского парка.

Несмотря на то, что о новом оползне старшему геологу Литовской геологической службы Витаутасу Минкявичюсу стало известно только от журналистов, он сказал, что эта весть не была неожиданной.

"Появление оползней - это естественное явление. Оползни на горе Гедиминаса - не новость – особенно в такую погоду, когда после долгого периода осадков, наблюдается потепление. Грунт размок и сполз с горы", – сказал геолог в интервью DELFI.

По словам собеседника, в данном случае в первую очередь надо провести исследование, спроектировать и осуществить меры по укреплению грунта. "Также важно наблюдать за горой. Предложения, как решать проблему оползней на горе Гедиминаса, не меняются уже 10 лет", – сказал он.

По словам Минкявичюса, в ближайшее время вероятность новых оползней остается большой. "Пока склоны горы не укреплены, по-прежнему будут наблюдаться оползни. На горе Гедиминаса эти явления будут повторяться", – предупредил геолог.