Для неуспевших заполнить декларацию — хорошие новости от Налоговой

ru.DELFI.lt
пятница, 28 апреля 2017 г. 17:33
Государственная налоговая инспекция (ГНИ) сообщает, что в субботу в Вильнюсе, Каунасе и Клайпеде специалисты налоговой службы помогут жителям заполнить декларацию, говорится в пресс-релизе.
© DELFI / Kiril Čachovskij

«Налоговая инспекция старается учитывать потребности налогоплательщиков, мы стремимся помочь жителям своевременно и правильно выполнить налоговые обязательства. Принимая во внимание поток клиентов и спрос, мы решили, что наши специалисты в Вильнюсе, Каунасе и Клайпеде помогут налогоплательщикам заполнять декларации и в субботу», - отмечает ввременный начальник ГНИ Артурас Клераускас.

Клиенты будут обслуживаться в субботу с 8 до 15 час. в этих отделениях ГНИ:

В Вильнюсе: ул.Улону, 2;
В Каунасе: Пр.Европы, 105;
В Клайпеде: Пр.Тайков, 28.

На данный момент декларации о доходах за прошлый год заполнили 1,08 млн. человек.

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