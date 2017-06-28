Для литовских старшеклассников - уроки по национальной безопасности

Несколько министерств с Литовским союзом стрелков обсуждают возможность введения со следующего учебного года уроков по национальной безопасности для учащихся старших классов, сообщил в среду вице-министр Гедримас Яглинскас.

"Глядя в будущее, одним из основополагающих проектов, которые мы организуем с Министерством образования и науки и Союзом стрелков, является цикл лекций "Национальная безопасность и оборона страны", который позволит старшеклассникам выбирать его в качестве предмета по выбору - именно дискуссии и лекции о национальной безопасности", - отметил вице-министр.

Стрелки и сейчас отправляются в школы с лекциями, но министр образования и науки Юргита Пeтраускене утверждает, что такая практика до сего времени была сумбурной.

На заседании комитетов в Сейме в среду обсуждались угрозы национальной безопасности, исходящие от вражеской пропаганды, и способы борьбы с ней.

Литва проблемами информационной безопасности в особенности обеспокоилась после того как Россия в 2014 г. аннексировала Крым и начала оказывать помощь сепаратистам на востоке Украины.