Для грибников - грустные новости

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ru.DELFI.lt
суббота, 8 июля 2017 г. 15:01
Несмотря на то, что в последние дни было много дождей, по словам специалистов, грибов в лесах немного.
© Skaitytojo nuotr.

"На прошлой неделе грибы появились, однако снова пропадают. Нет тепла, ночи холодные, поэтому и грибы не растут. В соседних странах та же ситуация", - рассказал руководитель компании по переработке грибов Виргиниюс Варанаускас.

С ним согласен и природовед Миндаугас Лапяле, по словам которого именно холод не позволяет расти грибам.

Цены на рынках и у дорог на первые грибы удивляют покупателей: литр лисичек стоит 6-10 евро. И все же скупщики грибов пока сидят без дела.

У представителя Adex LT нет ответа на вопрос, что вызвало подорожание грибов, однако там отмечают, что дорожает все, поэтому не удивительно, что и грибы не являются исключением.

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