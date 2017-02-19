Дизайнер Статкявичюс призывает жителей Литвы эмигрировать

19 февраля после обеда на своей странице в фейсбуке известный дизайнер Юозас Статкявичюс излил свое разочарование в связи с ситуацией в Литве. Он заявил, что планирует эмигрировать и призывает других поступать так же.

"Нетрудно заметить, что ему мы покупаем в Польше, работаем в Норвегии, Англии. Отдыхаем – в Испании, Турции. Молодежь учится во всем мире! Так зачем нужна эта Литва? Чтобы содержать депутатов парламента, которые заставляют людей эмигрировать? Тема для размышления. Я на 100% за эмиграцию", – пишет дизайнер.

По его словам, в независимой Литве положительных перемен он не видит: "25 лет, как мы свободны, а перемен никаких! Только к худшему! Только обещания и пустые ничего не значащие слова! Плохо! Я снова думаю бежать отсюда! из страны, где национальное блюдо – другой литовец! Лучше любить Литву издалека, из страны, где можно заработать, где тепло и у матери-пенсионерки никто не заберет деньги (и вместо 50 отнятых вернут 14). Слов нет, ничего, нужно действовать – собирать чемодан, ничего здесь не будет! И Вам советую! бежим отсюда! Иначе придет время, не выпустят! Бежим!".