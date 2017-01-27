Дискуссия: СМИ Литвы на польском и русском - влиять, балансировать или учить английский?

СМИ национальных общин Литвы должны обращать больше внимания на проблемы рядового гражданина страны, задавать неудобные вопросы властям и учитывать изменения на глобальном рынке.

Как и чем живут СМИ на языках двух крупнейших национальных общин Литвы — об этом шла речь в ходе дискуссии на портале DELFI с участием программного директора Rusradio.lt - Новое радио Эрнеста Алесина, генерального директора радиостанции и портала Znad Wilii Мирослава Юхневича и сотрудника ежедневника на польском языке в Литве Kurier Wileński Витольда Янчиса.

Российские каналы заменили собой польские

Мирослав Юхневич, отметил, что в девяностые годы прошлого века в Литве был доступ к польским каналам, однако позже они были выключены и сейчас показывают лишь канал TV Polonia, который не может создавать конкурентоспособный продукт подобный «Первому балтийскому каналу» и другим российским каналам.

«Предложение бывшего премьера Андрюса Кубилюса и «Группы 3 мая» включить несколько новых польских каналов — это хорошая идея, но она немножко запоздала, потому что это нужно было сделать раньше», - считает он.

Витольд Янчис в свою очередь заметил, что хорошо помнит, когда в Литву пришло польское развлекательное телевидение. Тогда, по его словам, транслировали качественный контент: «Я хорошо помню, как эти каналы собиралась смотреть вся семья». К российскому телевидению привычка сформировалась за 2-3 года.

«В девяностых сформировалось стойкое понятие, что российское телевидение является хорошим и предоставляет хорошие фильмы, сериалы и с этого момента (как польские каналы заменили российскими — DELFI) началось триумфальное шествие российских телеканалов в литовском медиапространстве», - утверждал он.

Эрнест Алесин по этому поводу заметил, что тоже помнит период, когда транслировались польские каналы и российское телевидение тогда мало что могло предложить, кроме «Поля чудес» или программы «Взгляд».

«Я думаю, что вопрос нужно ставить так: есть русское, польское население Литвы, но нужно выделить и русскоязычное, польскоязычное население. Влияние русской культуры на наше подсознание и подсознание наших родителей у нас в крови, потому что мы воспринимаем информацию четче, что позволяет нами манипулировать. И всегда говорили, что есть польский язык местного разлива и настоящий грамотный польский. То же и с русскими, нас

По мнению Э.Алесина, литовский язык и его влияние на жизнь местного населения — это необходимость и представители нацобщин восприняли это как данность, но личная жизнь и культурное восприятие остается на родном языке. Другой вопрос, по его словам, то, что это (российские каналы – DELFI) стало инструментом воздействия на умы, что разочаровывает.

«Но при этом должен быть выбор и каждая попытка ограничивать заставляет нас проглотить этот ужасный плод, - резюмировал он. - Раньше нельзя было слушать «Голос Америки», все слушали его тихо на кухнях, теперь слушают канал «Россия. Но нельзя не заметить, что нас от России разделяет не только километраж, нас разделяет отношение к быту, жизни различает так сильно, что разделять политические взгляды трудно».

Играть по нашим правилам

М.Юхневич отметил, что если нарратив российских каналов — это искажение фактов, истории и российские каналы этим пользуются. Однако «здесь мы должны четко сказать, что если есть нарушения, их нужно показать и рассказать об этом».

«Если это становится инструментом, то это приносит плоды. Мы видим это, когда выезжаем в регион (проживания поляков Литвы - DELFI), разговариваем, получается 30 км от Вильнюса и другой мир, когда речь идет о том, что такое НАТО, например. Есть крылатая фраза «при русских было лучше». Я бы хотел спросить у людей молодых и постарше: где было лучше и почему? Нужно различать локальную пропаганду и региональную — Латвия, Эстония, Украина и частично Польша, а также мировую. Так вот что касается локальной пропаганды, то она случилась не вчера, и мы видим результаты», - добавил он.

В.Янчис полагает, что запретами проблему не решить, но должен звучать четкий сигнал - играть по нашим правилам.

«В нашем лице аудитория сталкивается с двойным влиянием: отечественные СМИ, с другой стороны, идет мощное влияние из России. Но, вне всякого сомнения, запреты (на вещание) не являются самым действенным методом борьбы с чем-либо, это показывает история. По моему мнению, чтобы привлечь аудиторию, необходимо создание качественного контента. С другой стороны, транслирующие заведомо ложную информацию каналы нужно одернуть и сказать: играйте на нашей территории по нашим правилам», - говорил В.Янчис.

Э.Алесин добавил, что Rusradio.lt ретранслирует частично информацию из России. Тем не менее причину того, почему люди в 30 км от Вильнюса думают иначе он видит в следующем. «Есть ощущение, что за 25 лет нашей независимости они себя не почувствовали гражданами этой страны. На это были и объективные, и субъективные предпосылки», - говорил он.

Он согласен, что нужно идентифицировать информацию, сказать, если она неточная, но начинать нужно с человека, бытовых вещей, которые касаются его в повседневной жизни.

Как литовские СМИ влияют на ситуацию?

Когда речь идет о влиянии российских каналов, условно перечеркивается работа польскоязычных и русскоязычных СМИ. Насколько велика степень влияния польскоязычных, русскоязычных СМИ на решение проблем, изменение ситуации в Литве хотя бы в вопросе национальных общин?

«СМИ — это фильтр между властью и гражданами. Они должны помогать, направлять, показывать проблемы. То, что мы локальные, региональные очень важно. Я не до конца понимаю, когда говорят: я не слушаю местных станций. Я задаю вопрос: если вы смотрите российские каналы, там больше говорят про нашу жизнь? И ответа тут я не получаю. Так что, если у нас есть недоработки, то мы все должны включиться в процесс развития нашего региона. Следующая вещь — со СМИ должны говорить представители государства. СМИ национальных меньшинств должны задавать неудобные вопросы, на которые должны отвечать политики», - утверждал М.Юхневич.

По его словам, каждый может изменить что-то в стране, поэтому на СМИ нужно смотреть шире и разговаривать с ними: «Для нашего региона важны социально-экономические проблемы, из этого все вытекает, и мы должны помогать в их решении».

«Мы стараемся информировать людей в регионе, где в округе 100 км проживают не полных 200 000 поляков. Мы просто должны больше работать с местной тематикой, чтобы люди увидели, что СМИ говорят об их проблемах и чем-то помогают в их решении», - заключил он.

В.Янчис в свою очередь отметил, что все СМИ, которые представлены в данной дискуссии, в большей или меньшей степени испытывают ту же проблему, что и во всем мире: сокращается число потребителей, что оказывает влияние на материальную основу.

В состоянии ли СМИ решить проблемы?

«Патриотизм, должен быть в любой стране. Для меня родина — Литва, я хочу жить с людьми, для которых эта страна — родина. Я не хочу, чтобы сюда приходил кто-то другой и рассказывал, как мне жить. Но заставлять людей я не хочу. Только я думаю, что рано или поздно нужно будет определиться. Если ты хочешь жить в этой стране, где есть свои порядки и правила, при условии, что государство тебя не унижает, нет национальных вопросов», - отметил Э.Алесин.

По мнению В.Янчиса, проблема, о которой говорил Э.Алесин, касается не только национальных меньшинств, но и всего литовского общества. «Однозначно можно сказать, что граждански активных людей, которые хотели бы что-то изменить, чертовски не хватает», - отметил он.

Между тем М.Юхневич сказал, что время показало, что если о проблеме молчать, то это обрастает эмоциями: «А когда в нашем регионе эмоции начинают брать верх, это опасная вещь».

«Хотелось бы, чтобы люди понимали, что мы — мост, через который можно частично решать проблемы важные для поляков или стратегического партнерства Польши и Литвы», - считает глава польскоязычной радиостанции.

Могут ли СМИ нацобщин повлиять на повестку дня?

«Я думаю, что наш голос слышат и влияние есть. Rusradio.lt - это место, где слушатель может разрядиться и услышать что-то социальное, без чего жить нельзя. Что касается национального масштаба и межнациональных отношений, то мы несколько лет работаем с этим, разговариваем с властью, мы хотим, чтобы нас воспринимали такими, каким мы являемся на самом деле. Мы работаем на территории Литвы, мы стараемся ничего не навязывать и идти в ногу со временем. Мы прошли уроки Украины, и самый большой урок заключался в том, что русское население Украины почувствовало себя не частью этого государства. Мы видели, чем это закончилось и вряд ли этого хотим. Мы очень хотим влиять на повестку, но тоже хотим со стороны властей маленьких шагов, чтобы наши традиции уважали, как традиции литовского народа», - сказал Э.Алесин.

М.Юхневич поспорил со своим коллегой, отметив, что случай Украины говорит о необходимости предоставления альтернативной точки зрения.

«Мы должны насколько это возможно сбалансировать информацию (учитывая, что люди проводят время с российским телевидением — DELFI). Говорить про Украину — неправильный пример. Эта страна не могла больше так жить и хотела перемен. И то, что Литва поддерживает украинцев показывает, что мы тоже проходили не так давно этой трудной дорогой. Наша задача — дать другую точку зрения насчет Донбасса, Крыма, георгиевской ленточки и т.д. Человек должен определится по какую сторону он стоит и чьи интересы здесь представляет, потому что тень падает на всю общину», - говорил он, имея в виду историю, когда лидер Избирательной акции поляков Литвы Вальдемар Томашевский прикрепил к своему пиджаку георгиевскую ленту. Надо понимать, продолжал он, что позиция Томашевского — не позиция всех поляков Литвы.

Пересекается ли аудитория СМИ нацобщин? В.Янчис полагает, что ситуация складывается любопытная, потому что поляки хорошо понимают русский язык и являются потребителями контента на русском. Литовцы, в основном живущие в Вильнюсе, тоже понимают русский язык и потребляют контент на русском.

«В свою очередь русское население плохо знает или совсем не знает польского языка, поэтому наш контент не потребляют. Так что ситуация такая: русскоязычные СМИ читают и смотрят и поляки, и русские, и литовцы. Польскоязычные СМИ — только поляки», - сказал Янчис.

При этом М.Юхневич отметил, что польскоязычное население тоже является аудиторией российских СМИ, но здесь очень важен разрез по образованию, доходам и возрасту.

Какие перспективы изменения ситуации?

Сценарии будущего для СМИ на языках нацобщин В.Янчис обрисовал так: ситуация может измениться только в том случае, если инициатива А.Кубилюса и «Группы 3-го мая» будет реализована.

«Перспектива у этой инициативы хорошая, но должно пройти время. В девяностые годы, пока польское население Ливты привыкло к русским каналам прошло время. С польским телевидением будет также», - пояснил он.

Э.Алесин утверждал, что польского телевидения нужно больше. Другой вопрос, почему люди не хотят его смотреть?

«Может быть, немножко поздно. Ситуация может измениться очень быстро. Но мы не хотим никого учить жизни. Мы думаем, что должна быть конкуренция, нишевость. Больших перспектив для развития польских и русских СМИ в Литве нет из-за недоверия местного населения к СМИ и властям», - признался он.

«Если посмотреть на прогнозы, то в перспективе 30 лет в Литве останутся три крупных города — Вильнюс, Каунас и Клайпеда. Статистика рождаемости показывает, что граждан Литвы будет все меньше. Соответственно, и поляков, и русскоязычного населения. Меняется поколение, которое чаще уже говорит на английском языке, что тоже показывает тенденцию, чего можно ожидать в будущем. Но последние 400 лет литовцы, поляки, русские и белорусы, евреи жили здесь, и мы будем здесь жить и в будущем и решать все эти проблемы», - резюмировал он.

В.Янчис рискнул предположить, что через какое-то время ситуация изменится настолько в лучшую сторону, что все мы будем хорошо знать английский или же вернемся к немецкому или французскому языку, будем слушать и смотреть зарубежные программы.

«Что касается наших СМИ, то, я надеюсь, мы будем существовать. Количество наших читателей уменьшается, но пока они существует, есть и мы. Я думаю, у нас будет, что им предложить», - заключил В.Янчис.