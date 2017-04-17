Директоров школ с большим стажем предлагают сменить до 2021 года

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BNS
понедельник, 17 апреля 2017 г. 09:48
"Крестьяне", глава парламентского комитета по вопросам науки и образования Эугениюс Йовайша и член этого комитета Арунас Гумуляускас предлагают разрешить многолетним руководителям школ участвовать в конкурсе еще на один срок полномочий, а тех, кто десятилетиями занимает этот пост, сменить в 2019–2021 гг.
© DELFI / Tomas Vinickas

Такое предложение "крестьян" за регистрировали к поправкам президента Дали Грибаускайте к закону об образовании, которыми вводится 5-летний срок полномочий директоров школ и ограничивается число сроков полномочий до дух подряд.

Президент предлагает, разрешить многолетним директорам проработать еще год после вступления поправок в силу и это будет считаться вторым сроком полномочий. Поправки должны вступить в силу в июле.

"Крестьяне" предлагают – разрешить директору после окончания договора участвовать в конкурсе и в случае победы проработать на этом посту еще один срок полномочий.

Депутаты также предлагают распределить смену руководства школ во времени, поскольку 60% руководителей работают в системе просвещения больше 10 лет. По словам депутатов, если их сменить одновременно, не найдется, кому их заменить.

"Крестьяне" предлагают министру науки и образования составить график конкурсов на должности директоров школ. До июля 2019 г. должны объявить конкурсы на места директоров, возглавлявших школы больше 30 лет, до 2020 г. – 20–29 лет, до 2021 г. – 10–19 лет.

Литовская ассоциация руководителей школ не одобряет предложение президента ввести сроки полномочий для директоров школ. Руководители утверждают, что и сейчас достаточно инструментов для увольнения руководителей, которые не справляются со своими обязанностями.

Консерваторы предлагают не ограничивать сроки полномочий директоров школ, но тем, кто плохо справляется с обязанностями, пресечь возможность становиться руководителями других учреждений системы образования.

BNS
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Общество

Директоров школ с большим стажем предлагают сменить до 2021 года (4)

Директоров школ с большим стажем предлагают сменить до 2021 года
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