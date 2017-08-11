Директором новостного агентства Elta назначена Марковичене

Директором новостного агентства Elta назначена бывший коммерческий директор предприятия Respublikos leidiniai и одна из бывших руководителей литовской Партии труда (ПТ) Гитана Марковичене, которая намерена приобрести и контрольный пакет акций Elta.

По данным Центра регистров, Г. Марковичене стала директором Elta 4 августа, она сменила возглавлявшего новостное агентство с октября 2015 года Ромаса Бубнялиса. В центре регистров смена руководителей Elta зарегистрирована 10 августа.

28 июля стало известно, что Г. Марковичене покупает у владельца медийной группы Respublikos leidiniai Витаса Томкуса контрольный пакет акций Elta. В. Томкус тогда сказал, что к Г. Марковичене переходят бизнес и фотоархив Elta, а сделка должна быть завершена в течение недели.

Г. Марковчиене в четверг сказала BNS, что сделка еще не завершена.

"Сделка еще в процессе. Когда она будет завершена, я информирую", - указала Г. Марковичене в присланном BNS комментарии.

Более подробная информация о сделке, величине продаваемого пакета акций, его цене, а также другие условия сделки не сообщаются.

Г. Марковичене также возглавляет учрежденное в начале августа предприятие GM Media Invest. Уставный капитал учрежденной в Каунасе компании составляет 2,5 тыс. евро. Г. Марковичене является ее единственным акционером.

Интерес к покупке Elta также проявляли эстонская медийная группы Eesti Meedia, которой в Литве принадлежат новостное агентство BNS, новостной портал 15min.lt и несколько порталов объявлений, а также бывший директор 15min и BNS Томас Бальжякас. Некоторое время назад В. Томкус предлагал купить часть акций Elta и премьеру Саулюс Скяврнялису.

Позиционирующая себя как экономист Г. Марковичене писала статьи для газеты Respublika и новостного портала Delfi на различные политические и экономические темы. Недавно Г. Марковичене ушла с должности заместителя бывшего председателя ПТ Живиле Пинскувене.

40-летняя Г. Марковичене в 1998 - 2010 годах работала в банке Ukio bankas, в 2010 году возглавляла отделение Клайпедского филиала банка Swedbank, в 2011-2012 годах возглавляла отдел по обслуживанию клиентов Литовского филиала банка Danske Bank, с декабря 2012 года работала помощником бывшего члена сейма, "трудовика" Гядиминаса Якавониса.