Директор школы рассказал о происходящем в Литве

Зенюс Садаускас стал директором Шунской основной школы (Мариямпольская мэрия) 11 лет назад. Тогда в школе было 100 учеников. Сейчас в ней 43 ученика и 18 учителей, дети учатся в объединенных классах.

"4-5 лет назад каждый год несколько детей из нашей школы уезжали в Англию или Ирландию. Сейчас темпы снизились", – именно это больше всего обусловило упадок школы сказал DELFI Садаускас.

Большая часть педагогов в школе работают на полставки. В полную силу работают только учителя начальных классов, учитель подготовительного класса и директор. Историк, биолог и физик работают 1 день в неделю, математик и учитель английского – три дня и т.д. В 8 классе всего 2 урока химии, поэтому найти учителя, который приезжал бы ради двух уроков, сложно.

Все классы объединенные – учителя ведут уроки сразу в двух классах. Этот год первый, когда в школе нет 10-классников. Много лет назад это была средняя школа, а сейчас 9-летка.

"Мэрия немного дотирует. Пока есть политическая воля, школа существует,в некоторых мэриях такие школы давно упразднены", – рассказал Садаускас.

Можно сказать, что в городке школа выполняет социальную функцию – дает рабочие места для местных. В школе около 10 человек обслуживающего персонала: уборщицы, дворник, 3 истопника.

"Парадокс. Мы во время отопительного сезона нанимаем трех истопников, закупаем уголь, система отопления не самая новая, но отопление обходится намного дешевле, чем в школах с центральным отоплением", – порадовался директор.

Почти половина учеников получают бесплатное питание. По идее нуждающихся больше, но некоторые не могут претендовать на бесплатное питание из-за того, что у родителей есть земля.

До осени 2018 года школу должны реорганизовать, соединить со школой в Моколай.

Часть учеников ездит учиться в гимназические классы в город, в местную школу они не ходят. До Мариямполе всего около 10 км.

"Основная причина - миграция, в деревне почти не осталось молодых семей. Вот сейчас во всем старостве есть всего двое детей 2011 г.р. Сокращение числа детей в школах – отражение нашего общества, может уехало и не очень много, но самое главное, что за границу уехали молодые люди – те, кто воспитывает детей", – сказал директор.

"Я думаю, что закрытие школы будет большой утратой для всей общины. Часть мероприятий проходит в школе, родители школьников – члены нашей общины, школа тесно сотрудничает с городом, зимой по вечерам мы предоставляем спортзал в пользование жителям, люди два раза в неделю приходят заниматься спортом. вся культурная жизнь тесно связана со школой", – сказал Садаускас.