Директор школы Чюрлёниса: мы пытались помочь покончившему с собой юноше

ru.DELFI.lt
четверг, 9 марта 2017 г. 08:31
Директор Национальной школы искусств им. M.-K.Чюрлёниса Ромуальдас Кондротас сказал, что школа пыталась помочь покончившему с собой юноше. Он также сожалеет о том, что ученица, давшая интервью DELFI, не пыталась решать проблемы на уровне школы, а сразу обратилась в СМИ.
© DELFI / Domantas Pipas

В среду DELFI публиковал интервью с ученицей этой престижной школы. Девушка рассказала о психологическом напряжении в школе, насмешках учителей, об отсутствии психологической помощи.

DELFI просил Кондратаса прокомментировать проблемы, о которых рассказала девушка, и рассказать, что было предпринято после самоубийства юноши.

"После самоубийства юноши (до сих пор ведется расследование, поэтому причина смерти нам неизвестна), в школу пригласили 5 психологов, которые 3 дня работали как с группами учеников, таки учителей. После групповых занятий каждый желающий мог пообщаться со специалистами индивидуально.

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Остается сожалеть, что ученица, которая с вами говорила, не получила эту помощь и не искала возможности решать все проблемы в школе.

В школе работают 300 педагогов, которые индивидуально работают с учениками. Поэтому теоретически вроде бы возможность быть услышанным хорошая. Если вспомнить весну 2016 г., когда покончивший с собой юноша еще был двенадцатиклассником – он стал прогуливать занятия, преподаватель и социальный педагог ездили к нему домой, выясняли семейные обстоятельства, убедили его вернуться в школу, jąокончить ее, видя сложное финансовое положение семьи, помогли уже в 13-м классе устроится на работу в Национальный театр оперы и балета.

Эта трагедия всколыхнула старые проблемы и болезни не нашей школы, а общества. Вместо того чтобы осуждать и искать виноватых, давайте каждый ответит себе на вопрос, что можно сделать, чтобы в жизни наших учеников стало меньше насмешек, отрицательной конкуренции, стресса, социальной разобщенности.

Мне как директору очень больно и из-за конкретной ситуации, точно ли наше общество сумеет не манипулировать ею,а начнем сами меняться, менять и создавать здоровое и эмоционально безопасное окружение для наших детей", – сказано в ответе Кондратаса.

Romualdas Kondrotas
Romualdas Kondrotas
© DELFI / Karolina Pansevič

Кондратас возглавляет школу с 1994 г. Его неоднократно критиковали и призывали покинут пост. 5 лет назад часть общины школы восстала против руководства, винила его в злоупотреблении и уничтожении культурной жизни страны. Тогда министр науки и образования Гинтарас Степонавичюс вынес ему выговор.

В школе был и скандал, связанный с педофилией: в 2013 г. теперь уже бывший учитель физкультуры Эрикас Петелис был приговорен к 6 годам лишения свободы за насилие и развращение малолетнего школьника. Преступление было совершено в учительской

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Общество

Директор школы Чюрлёниса: мы пытались помочь покончившему с собой юноше

Директор школы Чюрлёниса: мы пытались помочь покончившему с собой юноше
Директор Национальной школы искусств им. M.-K.Чюрлёниса Ромуальдас Кондротас сказал, что школа пыталась помочь покончившему с собой юноше. Он также сожалеет о том, что ученица, давшая интервью DELFI, не пыталась решать проблемы на уровне школы, а сразу обратилась в СМИ.

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